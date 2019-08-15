Samanyolu Haber /Politika / “Esed çağırdı, gideceğim” diyen Perinçek: AKP’nin "hayır" demesi mümkün değil /15 Ağustos 2019 23:55

“Esed çağırdı, gideceğim” diyen Perinçek: AKP’nin "hayır" demesi mümkün değil

“Esed davet etti, Şam’a gideceğim” diyen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP hükümetinin Suriye konusunda kendilerinin ürettikleri çözüm doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti.

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Eski Ergenekon sanığı ve Türk siyasi tarihinde karanlık bir geçmişe sahip olan Doğu Perinçek, Euronews’e verdiği mülakatta Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı üzerinde nasıl bir etkiye sahip oldukları konusunda ilginç bilgiler paylaştı.
 
Mülakatta Perinçek’in “Türkiye Şam yönetimiyle hali hazırda görüşüyor mu? Suriye’de çözümün yolu ne?” sorusuna verdiği cevap önemli iddialar barındırıyor.

PERİNÇEK: GÖRÜŞME TRAFİĞİNİ ÖNEMLİ BİR İSİM YÜRÜTÜYOR

AKP iktidarının “Terörist” olarak ifade ettiği Beşar Esed ve rejimi ile görüştüğünü doğrulayan Doğu Perinçek, görüşme trafiğini ise önemli bir ismin yürüttüğünü ve ismini açıklamasının doğru olmayacağını vurguladı.

Suriye’nin kritik bir ülke olduğunu ifade eden Perinçek, “PKK’yı temizlemek için, IŞİD’i temizlemek için. Doğu Akdeniz’de de Amerika-İsrail tehdidine karşı koymamamız için Suriye ile işbirliği yapmamız gerekiyor.” dedi.

EYLÜLDE SURİYE'YE GİDECEK

AKP iktidarı içerisinde işbirliği noktasında ayak sürüyenlerin olduğunu vurgulayan Perinçek, “İran 'evet' dedi. Rus hükümeti 'evet' dedi, hatta kendi planı haline çevirdi. Şimdi bunun için biz önümüzdeki günlerde Sayın Beşar Esed tarafından davet edildim, büyük bir heyet halinde büyük ihtimalle eylül ayında Suriye’ye gidiyoruz…” ifadesini kullandı.

Suriye gibi kritik öneme sahip bir mesele ile Perinçek’in muhatap alınması ve bu konuda akil bir pozisyonun verilmesi dikkati çekici. 

"ONLARIN DA İSTEDİĞİ ÇÖZÜMÜ..."

Suriye politikasına AKP’nin destek vereceğinden emin hareket eden Perinçek, “Hükümet kanadıyla da görüşüyoruz, onların da katılmasını sağlamak istiyoruz. Şimdi isim söylemeyelim, çünkü onların burada sıkıntıları da var. Aslında biz biraz onların da istediği bir çözümü onların da biraz dışında çözmüş olacağız.” dedi.
 
“Biz, Rusya-İran-Suriye’nin ve Vatan Partisi’nin ortak çözümünü ürettik.” diyen Perinçek, “Türkiye hükümetinin böyle bir şeye hayır demesi bence pek mümkün değil.” sözleriyle AKP ile Perinçek arasındaki sıkı ilişkinin sebebi merak konusu.
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