Eş rehin olunca hanım ve çocuğun pasaport engeli kalktı

Tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem'in Almanya'da bulunan eşi Nuray Erdem ve oğlu Ali Erdem'in pasaport yasağı kalktı.

Gazeteci ve CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş twitter hesabından konu hakkında paylaşım yaptı. Yarkadaş, "Sekiz gündür açlık grevi yapan arkadaşımız @erenerdemnet'in bir talebi karşılandı. Eren'in eşi Nuray ile oğlu Ali'nin pasaport engeli kaldırıldı. Eren'in eşi ve oğlu artık Türkiye'ye gelebilecek. (TBMM Başkanvekili Levent Gök, uzun bir süredir konuyu takip ediyordu.)" notunu paylaştı.