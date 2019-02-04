Samanyolu Haber /Gündem / Eş rehin olunca hanım ve çocuğun pasaport engeli kalktı /04 Şubat 2019 18:18

Eş rehin olunca hanım ve çocuğun pasaport engeli kalktı

Cezaevinde açlık grevinde bulunan Eren Erdem'in eşi ve oğlunun pasaport engeli kaldırıldı.

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Tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem'in Almanya'da bulunan eşi Nuray Erdem ve oğlu Ali Erdem'in pasaport yasağı kalktı. 
Gazeteci ve CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş twitter hesabından konu hakkında paylaşım yaptı. Yarkadaş, "Sekiz gündür açlık grevi yapan arkadaşımız @erenerdemnet'in bir talebi karşılandı. Eren'in eşi Nuray ile oğlu Ali'nin pasaport engeli kaldırıldı. Eren'in eşi ve oğlu artık Türkiye'ye gelebilecek. (TBMM Başkanvekili Levent Gök, uzun bir süredir konuyu takip ediyordu.)" notunu paylaştı.
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