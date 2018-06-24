Erzurum'da skandal görüntü

Sözcü gazetesinin haberine göre bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen videoda; ismi Kadir Aydın olduğu öne sürülen kişi tarafından Cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğu pusulada Erdoğan’a, ittifakların bulunduğu pusulada ise AKP’ye mühür basılıp, oyların zarflara konulduğu görülüyor.





CHP’Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA







Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın “Erzurum’dayız bu olaya derhal el attık ve gerekli tutanaklar tutuldu. Sahtekarlıklara izin vermeyeceğiz sandık peşindeyiz” dedi.