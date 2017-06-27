Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum'da iki deprem /27 Haziran 2017 13:10

Erzurum'da iki deprem

Erzurum’da 3.4 ve 2.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

SHABER3.COM


Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, bugün saat 07. 52’de 3.4 saat 08.00’de Erzurum'da 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İki depreminden merkez üssünün Tekman İlçesine bağlı Akdamar Mahallesi olduğu kaydedildi. 
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