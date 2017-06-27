Erzurum'da iki deprem





Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, bugün saat 07. 52’de 3.4 saat 08.00’de Erzurum'da 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.





İki depreminden merkez üssünün Tekman İlçesine bağlı Akdamar Mahallesi olduğu kaydedildi.