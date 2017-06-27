Samanyolu Haber
Erzurum'da iki deprem
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Erzurum'da iki deprem
/
27 Haziran 2017 13:10
Erzurum'da iki deprem
Erzurum’da 3.4 ve 2.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, bugün saat 07. 52’de 3.4 saat 08.00’de Erzurum'da 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İki depreminden merkez üssünün Tekman İlçesine bağlı Akdamar Mahallesi olduğu kaydedildi.
<< Önceki Haber
Erzurum'da iki deprem
Sonraki Haber >>
Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı
Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bir caddede ters yönde ve süratle ilerleyen bir otomobil, aynı...
Turistleri taşıyan bir tekne battı..
Kolombiya’da turistleri taşıyan bir tekne battı. 15 kişinin bulunduğu teknede en az 6 kişi hayatını...
Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...
Polisin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre şehrin Fransız mahallesinde kaldırımda...
NTV Spor bir ay içinde kapanıyor
NTV Spor kanalının 17 Temmuz'da kapanacağı bildirildi.
Bir otomobil, grup halinde kaykay süren onlarca gencin arasına daldı.
Bir otomobil, aynı caddede grup halinde kaykay süren onlarca gencin arasına daldı. 3 kişinin yaralandığı...
Türk havayolu şirketleri ve havaalanları sıra kaybetti
Dünya havalimanı ve havayolu sıralaması açıklandı. Türkiye'nin konumu geçen yıla göre 12 sıra...
Hollandalı gazeteciler İstanbul'da gözaltına alındı
AKP Hükümetinin gazetecilere yönelik baskısı devam ediyor. Hollandalı gazeteciler Türkiye’de...
Orduda ve yargıda SADAT devri
Birgün Gazetesi'nden Erk Acarer orduda ve yargıda kadrolaşan SADAT milislerini yazdı
Şehidin babası: Ayıp olmasa güler, oynarım...
Hakkari'de görev yapan sözleşmeli er oğlunun şehadet haberini alan baba Alaaddin Küçük, "Ben...
Avrupa Birliği Google'a 2.4 milyar Euro ceza verdi
Avrupa Birliği, rekabet ihlalleri sebebiyle Google'a 2.4 milyar euro ceza verdi.
Tutuklu babasını ziyarete giderken kazada vefat etti
15 Temmuz sonrası hukuksuz operasyonlar kapsamında tutuklanan babasını, annesi ile birlikte ziyarete...
AKP akıllanmıyor! Almanlara yeni fişleme listesi vermişler
MİT fişlediği Hizmet Gönüllüleri'nden oluşan yeni bir listeyi Almanya'ya göndermiş
Tweet
Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi
Sübliminal mesaj iddiasına cevap
Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...
Turistleri taşıyan bir tekne battı..
Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı
9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış
Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı
Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar
Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Bayramda OHAL diledi!
Tutuklu babasını ziyarete giderken kazada vefat etti
Orduda ve yargıda SADAT devri
Hamburg Polis Müdürü: Korumaları gözaltına alırız
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:06:35