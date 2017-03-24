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Erzurum'da deprem!
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Erzurum'da deprem!
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24 Mart 2017 12:32
Erzurum'da deprem!
Erzurum'un Horasan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
SHABER3.COM
Erzurum'da deprem!
Erzurum'un Horasan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
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