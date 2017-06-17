Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum ve Kuzey Irak'ta çatışma, şehit ve yaralılar var! /17 Haziran 2017 15:48

Erzurum ve Kuzey Irak'ta çatışma, şehit ve yaralılar var!

Üst üste acı haberler geliyor. Bugün Erzurum'un Şenkaya İlçesi Çamlıalan kırsalında girilen çatışmada, Uzman Çavuş Yakup Yılmaz ağır yaralandı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bölgede 3 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Irak'ın kuzeyinde bulunan Nirva Seytu Dağı bölgesinde ise teröristler tarafında araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerimiz ağır yaralandı. Bu bölgede ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Erzurum’dan şehit haberi geldi… Nirva Seytu Dağı bölgesinde ise 2 askerimiz ağır yaralı

Erzurum’un Şenkaya İlçesi Çamlıalan kırsalında 3 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Yakup Yılmaz Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Uzman Çavuş Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit düştü. Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ERZURUM’DA 3 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Şenkaya İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonda 3 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. 

2 ASKERİMİZ KUZEY IRAK’TA YARALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Nirva Seytu Dağı bölgesinde teröristler tarafında araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin ağır yaralandığı belirtildi. Bölgede silahlı İHA’lar ile düzenlenen operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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