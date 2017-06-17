Erzurum ve Kuzey Irak'ta çatışma, şehit ve yaralılar var!

Erzurum’dan şehit haberi geldi… Nirva Seytu Dağı bölgesinde ise 2 askerimiz ağır yaralı





Erzurum’un Şenkaya İlçesi Çamlıalan kırsalında 3 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Yakup Yılmaz Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Uzman Çavuş Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit düştü. Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.





ERZURUM’DA 3 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ







Şenkaya İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonda 3 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.





2 ASKERİMİZ KUZEY IRAK’TA YARALANDI





Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Nirva Seytu Dağı bölgesinde teröristler tarafında araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin ağır yaralandığı belirtildi. Bölgede silahlı İHA’lar ile düzenlenen operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



