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Erzincan'da Deprem
/
27 Aralık 2018 18:09
Erzincan'da Deprem
Merkezüssü Erzincan'ın İliç İlçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Merkezüssü Erzincan'ın İliç İlçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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