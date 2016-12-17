Samanyolu Haber /Gündem / Erzincan’da korkutan deprem! /17 Aralık 2016 09:23

Erzincan’da korkutan deprem!

Erzincan'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

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Erzincan’da korkutan deprem!

Erzincan’da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Mertekli Köyü olarak belirlediği deprem, saat 00.21’de oldu. Yerin 1.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

3 ARTÇI DEPREM DAHA

Bu depremin ardından bölgede, büyüklükleri 2.0 ile 2.6 arasında değişen, üç artçı deprem daha meydana geldi.
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