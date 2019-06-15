Ertuğrul Gazi'nin yerine Engin Altan Düzyatan'ı koymuşlar

Yerel seçimlerinde Bilecik Belediyesi’nin AKP'den CHP'ye geçmesiyle belediyedeki tarihi skandallar da ortaya çıktı. Belediyede binasındaki Osmanlı minyatürlerinin işporta malı olduğu, Osmanlı Tarih Şeridi portresindeki metinlerin hatalı bilgilerle yazıldığı belirlendi. Son olarak da Ertuğrul Gazi Müzesine Osmanlının kurucusu Osman Beyin babası Ertuğrul Gazi denilerek, konulan heykelin ‘'Diriliş Ertuğrul'' dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu ortaya çıktı.





CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ilk icraatı Belediye Binası’nın adındaki ‘saray’ kelimesini kaldırmak oldu. Şahin, motiflerin alçıdan yapıldığını açıkladı ve işporta malı olduğunu söyledi. Belediye müzesindeki Osmanlı Tarih Şeritlerinde padişah metinlerinin de hatalı, eksik bilgi ve bozuk Türkçe ile yazıldığı ortaya çıktı.













Ertuğrul Gazi





Bilecik Ertuğrul Gazi Müzesindeki Ertuğrul Gazi heykelinin ise Osmanlı için tarihi öneme sahip, Osmanlı'nın kurucusu Osman Beyin babası Ertuğrul Gazi'ye değil, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu belirtildi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; heykel CHP'li belediye tarafından kaldırıldı. Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Kültürel mirasa zarar verip, Osmanlı düşmanlığı yapıyormuşuz; Ecdada sahip çıkmıyor, heykellerini kaldırıyormuşuz. Müzede Ertuğrul Gazi diye Engin Altan Düzyatan beyefendinin heykeli vardı, kaldırıldı” denildi.













Engin Altan Düzyatan





TRT 1’de yayınlanan ‘'Diriliş Ertuğrul'' dizisinde Ertuğrul Gazi karakterini sanatçı Engin Altan Düzyatan oynuyor. İlk bölümü 10 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan dizi, 5 sezondur devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dizinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi arttırdığını belirtmiş ve ‘'Dünyanın neresine gitsem, bana Diriliş Ertuğrul’u anlatıyorlar. Önümüzdeki dönemde tarihimiz ve arşivimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor'' demişti.