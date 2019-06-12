Samanyolu Haber /Spor / Ersun Yanal'dan istifa iddialarına cevap... /12 Haziran 2019 00:11

Ersun Yanal'dan istifa iddialarına cevap...

İstediği transferler yapılmayınca Yanal'ın istifanın eşiğine geldiği iddia edilmişti.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa iddialarını yalanladı. Yanal'ın transfer konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadığı şeklindeki dedikodular için "Böyle bir sıkıntı yok. Yazışmalar yapıldı. Zaten ortada henüz bir transfer yok. Yani nasıl benim istemediğim adamlar alınmış olabilir? Bu konuda kimseye verdiğim bir demeç de yok" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği transferler yapılmadığı için istifanın eşiğine geldiği şeklindeki iddialara tecrübeli hocadan cevap geldi. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirten Yanal'ın "Bahsedilen iddialar nereden çıkıyor anlamıyorum. Böyle bir sıkıntı yok. Yazışmalar yapıldı. Ben listemi 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra şeklinde verdim. Zaten ortada henüz bir transfer yok. Yani nasıl benim istemediğim adamlar alınmış olabilir? Daha ortada bir şey yok. Çalışmalar sürüyor. Transfer konusunda bir sorun yok. Bu konuda kimseye verdiğim bir demeç de yok. Çalışmalarımız yönetimle uyumlu bir şekilde devam ediyor" dediği öğrenildi.

Şu anda tatilde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kısa bir süreliğine tatile çıktığı öğrenildi. Yanal'ın tatilin ardından çalışmalara hız vereceği kaydedildi.
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