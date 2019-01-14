Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'da Paşinyan yeniden Başbakan /14 Ocak 2019 16:26

Ermenistan'da Paşinyan yeniden Başbakan

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunda geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Nikol Paşinyan’ı başbakanlığa getirdi. İlgili kararname, cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayınlandı.

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Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, aralıktaki erken seçimlerden beri başbakan vekili görevini yürüten eski protesto lideri Nikol Paşinyan'ı başbakan olarak atadı. Böylece Ermenistan'da geçen mayıs ayında düzenlenen hükümet karşıtı protestoların lideri olan Paşinyan, aralıktaki seçimlerden sonra koltuğunu sağlamlaştırmış oldu.

Nitekim Paşinyan, parlamentonun seçimler sonrasındaki ilk oturumunda, aralık seçimlerinin parlamentoya 'yüksek düzeyde bir meşruluk' verdiğini ifade etti.

Ermenistan Anayasası'na göre, parlamentonun görev süresinin başlamasının hemen ardından parlamentoda çoğunluğun desteklediği aday devlet başkanı tarafından başbakanlığa getirilir. Bununla birlikte erken seçimlerin yapılması halinde parlamentonun görev süresinin ilk oturumunun yapıldığı günden itibaren başlaması öngörülüyor.

Başbakanın atandığı tarihten itibaren 15 gün içinde oluşturulması gereken hükümetin başının 20 günlük sürede parlamentoya hükümet programını sunması gerekiyor.
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