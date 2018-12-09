Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan erken seçim için sandık başında /09 Aralık 2018 10:03

Ermenistan erken seçim için sandık başında

Ermenistan'da yaşanan siyasi kriz ve toplumsal olayların ardından yapılan erken milletvekili seçimi için halk sandık başına gitti.

SHABER3.COM

Ermenistan'da nisan ayındaki gösterilerden sonra başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan'ın erken seçimin önünü açmak için ekim ayında istifa etmesinin ardından karar verilen erken seçim için halk bu sabah oy kullanmaya başladı.


Ülke genelinde sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi 12 saat sürecek. Yaklaşık 3 milyon nüfuslu ülkede 2.5 milyon kadar seçmen bulunuyor. Seçime katılım oranının daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 60 civarında olması bekleniyor.
Seçim öncesi yapılan anketlerde, ekimde istifa etmesine rağmen geçici olarak başbakanlığı yürüten Paşinyan'ın partisi 'Toplumsal Sözleşme' öncülüğündeki 'Benim Adımım' ittifakının yarışı açık farkla kazanacağı tahmin ediliyordu. Paşinyan'ın en yakın rakibinin merkez sağdaki Müreffeh Ermenistan Partisi olması bekleniyor.

SEÇİM BARAJI PARTİLER İÇİN YÜZDE 5, İTTİFAKLAR İÇİN YÜZDE 7


Daha önce 10 yıl iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başkanlığını yaptığı Cumhuriyetçi Parti'nin (HHK) barajı geçemeyeceği öngörülüyor. Sarkisyan bu seçimde milletvekili adayı olmadı. HHK, onun yerine önceki hükümette savunma bakanı olarak görev yapan Vigen Sarkisyan önderliğinde seçime giriyor.
Ermenistan'da seçime tek başına giren partiler için yüzde 5, ittifaklar içinse yüzde 7 seçim barajı bulunuyor. Seçimde parlamentonun en az 101 yeni üyesi belirlenecek. Ermenistan anayasası gereği, parlamentonun üye sayısı en az 101, en fazla 200 olabiliyor.

Seçimin ilk sonuçlarının gece belli olmaya başlayacağı, pazartesi sabahı ise resmi olmayan sonuçların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Ermenistan meclisinin oluşmasından sonra yeni parlamentonun üyeleri 31 Aralık'ta yapılacağı belirtilen oturumda başbakanı seçecek ve başbakan da hükümetini kuracak.
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