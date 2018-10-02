Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan Başbakanı istifa edecek /02 Ekim 2018 23:00

Ermenistan Başbakanı istifa edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, talimatı doğrultusunda Müreffeh Ermenistan ve Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) partilerinden birçok bakan ve valiyi görevden alma talimatlarının yürürlüğe girmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu

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Paşinyan daha önce Müreffeh Ermenistan ve Taşnaksutyun kökenli bakan ve valileri görevden alma talimatı vermişti. Taşnaksutyun partisinden ise bakanlarının geri çekildiği açıklaması gelmişti.

PAŞİNYAN: YENİ BİR BAŞBAKAN SEÇİLEMEDİĞİ TAKDİRDE ERKEN SEÇİMLERE GİDİLİR

Paşinyan, "Bakan ve valileri görevden alma kararı yasal olarak yürürlüğe girdiğinde istifa edeceğim, ancak Başbakanlık yükümlülüklerini vekaleten yerine getireceğim" açıklamasında bulundu.

Paşinyan ayrıca parlamentonun yeni bir başbakan seçmediği takdirde erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini de sözlerine ekledi.
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