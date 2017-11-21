Samanyolu Haber /Gündem / 'Erken seçimi yüksek ihtimal olarak görüyorum' /21 Kasım 2017 15:53

'Erken seçimi yüksek ihtimal olarak görüyorum'

AKP'ye yakın araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u beklemek için bir nedeni olmadığını, erken seçim ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

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Birgün gazetesinin haberine göre; Uslu erken seçim beklentisinin boş bir beklenti olmadığını, yüksek bir olasılık olarak gördüğünü ifade etti.

Uslu, "'Parlamento misyonunu tamamladı, yapması gereken işleri yaptı, yeni sisteme geçme zamanı gelmiştir' denilerek erken seçim kararı alınabilir" diye belirtti.

Uslu'yla yapılan röportajın ilgili kısmı:

"- Erken seçim de konuşulmaya başladı...

Ben erken seçim bekliyorum. Erdoğan ve AK Parti'nin 2019'u beklemek için bir nedeni yok. Referandumda seçmenden 'Mevcut sistemde işleri istediğimiz hızla yürütemiyoruz' diye oy istedi. Kongreler bittikten, seçimde çalışacak mekanizmayı 
yeniledikten sonra beklemenin anlamı kalmadı denilecek. O aşamadan sonra 'Parlamento misyonunu tamamladı, yapması gereken işleri yaptı, yeni sisteme geçme zamanı gelmiştir' denilerek erken seçim kararı alınabilir. AK Parti bugüne kadar yerel seçimlerde genel seçimlerin altında oy aldı. Öyle olduğu için daha düşük oy alacağı bir seçimi önce yapıp muhalefeti ümitlendirmek, kendi seçmenini demoralize etmek riskini göze almaz erken seçimi tercih eder diye düşünüyorum. Daha düşük oy alması kaçınılmaz olan bir seçimi önce yapıp hem rakiplerini heveslendirip hem de kendi seçmenini demoralize etmek istemez. Önce genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimini yapar, ardından da yerel seçimlere gider. Rasyonel davranış bu. Erken seçim beklentisi boş bir beklenti değil, yüksek olasılık görüyorum."
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