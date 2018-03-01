Samanyolu Haber /Gündem / ‘Erken seçim’ söylemi Erdoğan’ı geriyor /01 Mart 2018 10:47

‘Erken seçim’ söylemi Erdoğan’ı geriyor

Siyasi kulislerde yeniden erken seçim beklentisinin gündeme gelmesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti.

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AKP’nin, teşvik içeren ekonomi tasarılarını arka arkaya Meclis gündemine getirmesi, zaman olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçiminde oy pusulalarının tek zarfa konması ve partilerin ittifak yapabilmelerine yönelik yasa değişikliklerini alelacele uyum paketine konulması, OHAL dışındaki konularda KHK çıkarılmaması, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sonrası oluşan milliyetçi atmosfer gibi gelişmeler, siyasi kulislerde yeniden erken seçim beklentisini gündeme getirdi. Bu beklentinin kulislerde tartışılması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı rahatsız etti.

Parti yöneticilerine “Seçimler zamanında yapılacak, erken seçim beklentisi ekonomide aldığımız önlemlere ve piyasalara zarar verir, getirdiğimiz teşvikler heba olur” diyen Erdoğan’ın son dönemde ısrarla seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak ‘3 Kasım’ tarihini teleffuz etmesinin altında bu endişenin yattığı belirtildi. Erdoğan ve parti yöneticilerinin söz konusu vurgusuna karşın bunun piyasalarda tedirginlik yaratmamak için bir taktik olduğunu dile getirenler de bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin zamanında yapılacağını belirten AKP’de, yerel seçimin öne çekilerek Kasım ayında yapılması düşüncesi ise hâlâ geçerliliğini koruyor. AKP yöneticileri, bu konuda anayasa değişikliği gerektiği için MHP’nin yanı sıra CHP’nin de destek vermesi durumunda kısa sürede bir anayasa değişikliği yapılabileceğini dile getiriyor.
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