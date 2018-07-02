‘Erken seçim’e AKP'den ilk tepki: Zorlamayın

Gazetecilerin “Yerel seçim erkene alınır mı” sorusunu yanıtlayan Kahraman, “Alınmaz çünkü anayasaya göre de uygun değil. Seçimler hakkında daha önce anayasada hüküm var. Genel seçimlerde yoktur ama mahalli seçimde var. Zaten geldi, marta ne kaldı. 3 ayı aday olarak düşünelim 6 aylık bir zaman kaldı. Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülünü ararlar mı bilmiyorum. Fakat zorlamanın gereği yok” dedi. Her seçimin zamanında olması gerektiğine inandığını belirten Kahraman, “Ama bu erken seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah” diye konuştu.



PARTİLER ANLAŞSA DA ANAYASAYA GİRMESİ UZUN

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Uysal'ı ziyaretinin ardından tekrar gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın “3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur” açıklamasının hatırlatılması üzerine Kahraman, “Duymadım ama sanırım hukuki mani var. Anayasa mahkemesi var. Partilerin anlaşması, o anlaşmaya göre yeniden bir kanun maddesi olarak anayasaya girmesi uzun hadisedir. Ne lüzum var. Zaten yaklaştı. Aday tespiti başlangıçtan itibaren 3 aya girse 6 aylık zaman kalır. Telaş da yok talaş da yok” dedi.