Samanyolu Haber /Sağlık / Ergenlikteki obezite kanser riskini 4 kat artırıyor /14 Kasım 2018 01:47

Ergenlikteki obezite kanser riskini 4 kat artırıyor

Bilim adamları ergenlik dönemindeki obezitenin ileride pankreas kanseri gelişme riskini 4 katına çıkardığını ortaya koydu.

SHABER3.COM

Cancer dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında 16-19 yaş arasındaki yaklaşık 1.8 milyon hastanın tıbbi kayıtlarından elde edilen veriler analiz edildi. Çalışmada 1967'den 2002'ye kadar yapılan tıbbi muayenelerin sonuçları dikkate alındı.
Ardından araştırmacılar tıbbi kayıtlardaki verileri 2012'nin sonuna kadarki dönemde tespit edilen pankreas kanseri vakalarıyla ilişkilendirdi.

Sonuç itibarıyla ergenlik dönemindeki obezitenin onkoloji vakaları gelişme riskini erkeklerde 3.76 kat, kadınlardaysa 4.07 kat arttırdığı ortaya çıktı. Aynı zamanda vücut kitle endeksinin normalinin üst sınırında olan erkeklerde de pankreas kanseri gelişme olasılığının yüzde 49 oranında arttığı anlaşıldı.

Araştırmada, "Ergenlik döneminde obez olan ya da fazla kilosu bulunan kadın ve erkeklerde gelecekte pankreas kanseri gelişme riski artıyor" ifadelerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ergenlikteki obezite kanser riskini 4 kat artırıyor Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:30:36