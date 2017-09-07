Samanyolu Haber /Gündem / Ergenekon sanıkların adli kontrol şartı kaldırıldı /07 Eylül 2017 17:12

Ergenekon sanıkların adli kontrol şartı kaldırıldı

Ergenekon davasındaki beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrası tutuksuz 211 sanıkla ilgili adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verildi. Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taleplerle ilgili ara karar açıklandı.

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Ergenekon davasındaki beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrası tutuksuz 211 sanıkla ilgili adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verildi. Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taleplerle ilgili ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan hâkim ve savcılar ile Ergenekon davasına ilişkin iddianameleri düzenleyen savcılar hakkında yapılan soruşturma sonucunda hazırlanarak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin bir örneğinin istenmesine hükmetti.

ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Hakkında yakalama kararı olan firari sanıklar Turhan Çömez, Emrah Gönenci ve Saipir Debzlelvidze dışında kalan tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri kararlarının kaldırılmasına karar veren heyet, bazı sanıkların duruşmaya gelme zorunluluklarını da yok saydı.

Sanıklardan Sinan Aygün’ün mal varlığı üzerine konulan ipoteğin kaldırılması ve silahının iade edilmesi taleplerinin esasa ilişkin hükümle değerlendirileceğini belirten heyet, duruşmayı 21 Aralık 2017’ye erteledi.
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