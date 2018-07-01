Eren Erdem'i gizli tanık tutuklatmış

Önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderilen eski CHP Milletvekili ve CHP PM Üyesi Eren Erdem’in avukatı Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamada dosyadaki gizli tanık anlatımına dikkat çekti. Avukat Onur Cingil bu tanık için, “Biz bunlara gizli tanık değil gizli ‘tanıdık’ diyoruz” dedi.





Erdem’in avukatı Onur Cingil ise hiçbir delil yokken tutuklama tedbiri uygulandığını söyleyerek,“Bu dosya bundan birkaç ay önce iddianamesi için yazılan bir dosya. Eren Erdem’e yurtdışı çıkış yasağı verilmişti. Takibimiz devam etti. Adli kontrol uygulanmıştı ve duruşma tarihini bekliyorduk. Evine gelinerek yakalama kararı olduğu söylendi. Yakalama gerekçelerinden biri kuvvetli kaçma şüphesi, diğeri yurtdışına çıkma ihtimali üçüncüsü ise yakalama emrinin olduğuydu. Kendisinin kaçma ihtimali yok” dedi. İddianameyi esasen çürüttüklerini vurgulayan Cingil özetle şöyle konuştu: “Bu dosya gizli tanıkla başlayan bir dosya. Biz bunlara gizli tanık değil gizli ‘tanıdık’ diyoruz. Bu kişilerin bunları neden yaptığını da biliyoruz. Bu dava hukuki sürecinde ilerlediği takdirde sonuç kati suretle beraat olacaktır.”