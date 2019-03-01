Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Karşı Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 26'ncı Dönem milletvekili Eren Erdem 'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Erdem 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Erdem, MİT TIR'ları ile 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında geçen iddiaları haber yaptığı için "terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile karşı karşıya kaldı.





İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bugünkü duruşmada mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra dosyayı karara bağladı.





MAHKEME TUTUKLULULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ





Heyet, tutuklu Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Erdem "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçlarından ise beraat etti.