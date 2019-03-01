Samanyolu Haber /Gündem / Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası /01 Mart 2019 19:44

Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

CHP'nin 26'ncı Dönem Milletvekili Eren Erdem, Karşı gazetesi yayın yönetmeni olduğu dönemde 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında geçen iddiaları ve MİT TIR'ları haberlerini yaptığı için hapse atılmıştı. Mahkeme bugünkü duruşmada Erdem hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmettti

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Karşı Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 26'ncı Dönem milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Erdem 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Erdem, MİT TIR'ları ile 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında geçen iddiaları haber yaptığı için "terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bugünkü duruşmada mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra dosyayı karara bağladı. 

MAHKEME TUTUKLULULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Heyet, tutuklu Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Erdem "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçlarından ise beraat etti.
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