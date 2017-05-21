Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'lı AKP'nin yeni merkez kadrosu belli oldu /21 Mayıs 2017 14:14

Erdoğan'lı AKP'nin yeni merkez kadrosu belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AKP Genel Başkanı olacağı AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla başladı. Kongrede AKP'nin yeni yönetim kadrosu da şekillenecek. AKP'nin merkez kurulları için hazırladığı aday listesinde Ethem Sancak da yer alıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olacağı AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi. Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi, Değişim, Reform'  olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', F..., PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek,  can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı.  Partililer Türk Bayrağı ve AKP bayraklarıyla salonda çalan parti müzikleri eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Arena Spor Salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, çok sayıda emniyet görevlisi güvenlik önlemi aldı.  Aşık Veysel’in ‘Uzun ince Bir Yoldayım’, türküsü eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinin yer aldığı video gösterildi. Partililer görüntüleri ıslık ve çığlık atarak izledi.

BÜLENT ARINÇ AKP KONGRESİNDE

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılmadığı kongrede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç da yerini aldı.

BİNALİ YILDIRIM: HOŞGELDİNİZ GENEL BAŞKANIM, LİDERİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.20'de Ankara Arena Spor Salonu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, salona giremeyen ve dışarıda bekleyen partililere otobüsün üstünden seslendi. Yıldırım, "AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. İşte güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü anı yaşıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, liderim" dedi. 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİMİZDEKİ SPEKÜLASYONLARIN CEVABINI SANDIKTA VERECEĞİZ

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitap etti. Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Değerli yol arkadaşım Sayın Binali Yıldırım Bey, değerli yol arkadaşlarım; 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün yine sizlerle beraberiz. Sizlerin heyecanı heyecanımızdır. Sabah 04.00'ten itibaren buradasınız. Bu kongredeki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Hamd ediyoruz herhangi bir ölüm söz konusu değil, yaralılara şifa diliyoruz. İnşallah gündüz gece yürümeye devam ediyoruz ve emaneti bugünlere kadar taşıyan gönüldaşım, değerli yol arkadaşım Binali Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Durmak yok, çok çalışacağız; ama unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var buna devam edeceğiz. Üzerimizdeki spekülasyonların cevabını sandıkta vereceğiz"

KONGRE SALONUNUN GİRİŞİNDE ARBEDE: POLİS BİBER GAZI SIKTI

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz canlı yayında kongre girişinde gerginlik yaşandığını aktardı.

Ayaz, "Başkent Ankara'da Arena Spor Salonu'nun giriş noktasında arbede yaşandı. İçeri girmek isteyen vatandaşlar bariyerlerin üzerine çıktı. Vatandaşların üzerine biber gazı sıkıldı. Bir kişi yaralandı" dedi.

ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede AKP'nin yeni yönetim kadrosu da şekillenecek. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli olacak. AKP'nin yeni yönetim kadrosu şu şekilde olacak:

    MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU
    Asıl üye adayları
    Binali Yıldırım
    Abdülhamit Gül
    Ahmet Sorgun
    Ali Aydınlıoğlu
    Asuman Erdoğan
    Bekir Bozdağ
    Berat Albayrak
    Burhan Kuzu
    Bülent Karakuş
    Cahit Özkan
    Cevdet Yılmaz
    Çiğdem Karaaslan
    Efkan Ala
    Erol Kaya
    Ethem Sancak
    Fatih Şahin
    Fevzi Şanverdi
    Hacı Ahmet Özdemir
    Hamza Dağ
    Harun Karacan
    Hatice Kübra Öztürk
    Hayati Yazıcı
    İbrahim Halil Yıldız
    İsa Sinan Göktaş
    İsmail Emrah Karayel
    Jülide Sarıeroğlu
    Mahir Ünal
    Markar Esayan
    Mehmet Emin Yılmaz
    Mehmet Mehdi Eker
    Mehmet Buş
    Murat Baybatur
    Mustafa Ataş
    Mustafa Köse
    Mustafa Savaş
    Mustafa Şentop
    Mustafa Yel
    Nurettin Canikli
    Öznur Çalık
    Revza Kavakçı Kan
    Recep Uncuoğlu
    Rümeysa Kadak
    Süleyman Soylu
    Tamer Dağlı
    Vedat Demiröz
    Yasemin Atasever
    Zeki Aygün
    Zelkif Kazdal
    Zeyid Aslan
    Zeynep Alkış

    Yedek üye adayları
    Derya Bakbak
    Mustafa Kurt
    Osman Boyraz
    Ayşegül Esra Atik
    Yıldız Seferinoğlu
    Fevai Aslan
    Nurdan Şanlı
    Murat Yıldırım
    Ahmet İnal
    Mahmut Gürcan
    Hatice Dudu Özkal
    Murteza Zengin
    Hülya Nergis
    Serpil Özarslan
    Şadiye Öztürk
    Ceyda Bölünmez Çankırı
    Mustafa Hilmi Dülger
    Emrullah Gür
    Ahmet İzi
    Salih Çağdaş
    Mustafa Demir
    İshak Gazel
    Bünyamin Demir
    Mahmut Atilla Kaya
    Ahmet Kılıç

    MERKEZ DİSİPLİN KURULU
    Asil üye adayları
    Ali Özkaya
    Hüseyin Özbakır
    Ayhan Sefer Üstün
    Serkan Bayram
    Kerem Ali Sürekli
    Murat Alparslan
    Murat Göktürk
    Taha Ayhan
    Sabri Öztürk
    Serap Yahşi Yaşar
    Zeynep Yıldız
    Yedek üye adayları
    Hurşit Yıldırım
    Ahmet Sami Ceylan
    Oya Eronat
    Salih Cora
    Salih Çetinkaya
    
GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU
    
Asil üye adayları
    Aziz Babuşçu
    Vedat Bilgin
    Şamil Tayyar

    Yedek üye adayları
    Tahir Öztürk
    Ömer Özkartal
    
SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU

    Asil üye adayları
    Ahmet Cemil Tunç
    Mustafa Ünal
    Halide İncekara
    Güldal Akşit
    Nihat Eri

    Yedek üye adayları
    Ekrem Çelebi
    Arzu Aydın

MKYK'da olmayan isimler ise şöyle:
Galip Ensarioğlu, Mehmet Müezzinoğlu, Veysi Kaynak, Yasin Aktay, Şaban Dişli.
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