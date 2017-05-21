Erdoğan'lı AKP'nin yeni merkez kadrosu belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olacağı AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi. Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi, Değişim, Reform' olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', F..., PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek, can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı. Partililer Türk Bayrağı ve AKP bayraklarıyla salonda çalan parti müzikleri eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Arena Spor Salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, çok sayıda emniyet görevlisi güvenlik önlemi aldı. Aşık Veysel’in ‘Uzun ince Bir Yoldayım’, türküsü eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinin yer aldığı video gösterildi. Partililer görüntüleri ıslık ve çığlık atarak izledi.
BÜLENT ARINÇ AKP KONGRESİNDE
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılmadığı kongrede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç da yerini aldı.
BİNALİ YILDIRIM: HOŞGELDİNİZ GENEL BAŞKANIM, LİDERİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.20'de Ankara Arena Spor Salonu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, salona giremeyen ve dışarıda bekleyen partililere otobüsün üstünden seslendi. Yıldırım, "AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. İşte güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü anı yaşıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, liderim" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİMİZDEKİ SPEKÜLASYONLARIN CEVABINI SANDIKTA VERECEĞİZ
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitap etti. Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Değerli yol arkadaşım Sayın Binali Yıldırım Bey, değerli yol arkadaşlarım; 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün yine sizlerle beraberiz. Sizlerin heyecanı heyecanımızdır. Sabah 04.00'ten itibaren buradasınız. Bu kongredeki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Hamd ediyoruz herhangi bir ölüm söz konusu değil, yaralılara şifa diliyoruz. İnşallah gündüz gece yürümeye devam ediyoruz ve emaneti bugünlere kadar taşıyan gönüldaşım, değerli yol arkadaşım Binali Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Durmak yok, çok çalışacağız; ama unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var buna devam edeceğiz. Üzerimizdeki spekülasyonların cevabını sandıkta vereceğiz"
KONGRE SALONUNUN GİRİŞİNDE ARBEDE: POLİS BİBER GAZI SIKTI
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz canlı yayında kongre girişinde gerginlik yaşandığını aktardı.
Ayaz, "Başkent Ankara'da Arena Spor Salonu'nun giriş noktasında arbede yaşandı. İçeri girmek isteyen vatandaşlar bariyerlerin üzerine çıktı. Vatandaşların üzerine biber gazı sıkıldı. Bir kişi yaralandı" dedi.
ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU
Kongrede AKP'nin yeni yönetim kadrosu da şekillenecek. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli olacak. AKP'nin yeni yönetim kadrosu şu şekilde olacak:
MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU
Asıl üye adayları
Binali Yıldırım
Abdülhamit Gül
Ahmet Sorgun
Ali Aydınlıoğlu
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Erol Kaya
Ethem Sancak
Fatih Şahin
Fevzi Şanverdi
Hacı Ahmet Özdemir
Hamza Dağ
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Emrah Karayel
Jülide Sarıeroğlu
Mahir Ünal
Markar Esayan
Mehmet Emin Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Buş
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Savaş
Mustafa Şentop
Mustafa Yel
Nurettin Canikli
Öznur Çalık
Revza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rümeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Vedat Demiröz
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış
Yedek üye adayları
Derya Bakbak
Mustafa Kurt
Osman Boyraz
Ayşegül Esra Atik
Yıldız Seferinoğlu
Fevai Aslan
Nurdan Şanlı
Murat Yıldırım
Ahmet İnal
Mahmut Gürcan
Hatice Dudu Özkal
Murteza Zengin
Hülya Nergis
Serpil Özarslan
Şadiye Öztürk
Ceyda Bölünmez Çankırı
Mustafa Hilmi Dülger
Emrullah Gür
Ahmet İzi
Salih Çağdaş
Mustafa Demir
İshak Gazel
Bünyamin Demir
Mahmut Atilla Kaya
Ahmet Kılıç
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Asil üye adayları
Ali Özkaya
Hüseyin Özbakır
Ayhan Sefer Üstün
Serkan Bayram
Kerem Ali Sürekli
Murat Alparslan
Murat Göktürk
Taha Ayhan
Sabri Öztürk
Serap Yahşi Yaşar
Zeynep Yıldız
Yedek üye adayları
Hurşit Yıldırım
Ahmet Sami Ceylan
Oya Eronat
Salih Cora
Salih Çetinkaya
GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU
Asil üye adayları
Aziz Babuşçu
Vedat Bilgin
Şamil Tayyar
Yedek üye adayları
Tahir Öztürk
Ömer Özkartal
SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU
Asil üye adayları
Ahmet Cemil Tunç
Mustafa Ünal
Halide İncekara
Güldal Akşit
Nihat Eri
Yedek üye adayları
Ekrem Çelebi
Arzu Aydın
MKYK'da olmayan isimler ise şöyle:
Galip Ensarioğlu, Mehmet Müezzinoğlu, Veysi Kaynak, Yasin Aktay, Şaban Dişli.