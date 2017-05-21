Erdoğan'lı AKP'nin yeni merkez kadrosu belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olacağı AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi. Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi, Değişim, Reform' olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', F..., PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek, can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı. Partililer Türk Bayrağı ve AKP bayraklarıyla salonda çalan parti müzikleri eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Arena Spor Salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, çok sayıda emniyet görevlisi güvenlik önlemi aldı. Aşık Veysel’in ‘Uzun ince Bir Yoldayım’, türküsü eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinin yer aldığı video gösterildi. Partililer görüntüleri ıslık ve çığlık atarak izledi.

BÜLENT ARINÇ AKP KONGRESİNDE

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılmadığı kongrede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç da yerini aldı.

BİNALİ YILDIRIM: HOŞGELDİNİZ GENEL BAŞKANIM, LİDERİM





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.20'de Ankara Arena Spor Salonu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, salona giremeyen ve dışarıda bekleyen partililere otobüsün üstünden seslendi. Yıldırım, "AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. İşte güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü anı yaşıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, liderim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİMİZDEKİ SPEKÜLASYONLARIN CEVABINI SANDIKTA VERECEĞİZ





Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitap etti. Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:





"Değerli yol arkadaşım Sayın Binali Yıldırım Bey, değerli yol arkadaşlarım; 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün yine sizlerle beraberiz. Sizlerin heyecanı heyecanımızdır. Sabah 04.00'ten itibaren buradasınız. Bu kongredeki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Hamd ediyoruz herhangi bir ölüm söz konusu değil, yaralılara şifa diliyoruz. İnşallah gündüz gece yürümeye devam ediyoruz ve emaneti bugünlere kadar taşıyan gönüldaşım, değerli yol arkadaşım Binali Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Durmak yok, çok çalışacağız; ama unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var buna devam edeceğiz. Üzerimizdeki spekülasyonların cevabını sandıkta vereceğiz"



