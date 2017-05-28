Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğanların kucağına düşmüş! /28 Mayıs 2017 11:46

Erdoğanların kucağına düşmüş!

Malta Files’in ortaya çıkardığı belgelere göre işadamları Sıtkı Ayan ile Mübariz Mansimov Erdoğan'a 25 milyon dolarlık gemi hediye etmiş. Ortaya çıkan son belgeler 17-25 Aralık sürecinde youtube'a düşen ve Erdoğan'ın 'Kucağımıza düşecekler merak etme' başlıklı ses kaydını doğruluyor.

Erdoğanların kucağına düşmüş!

Malta Files’in ortaya çıkardığı belgelere göre Erdoğan ve ailesinin yanısıra işadamı Sıtkı Ayan ile Azeri işadami Mübariz Mansimov milyon dolarlık tanker anlaşması olduğunu gösteriyor.

Haberi theblacksea.eu tarafından basılan ve Türkçe’ye çevrilen habere göre, Erdoğan ailesi, Man Adası ve Malta’daki offshore şirketleri aracılığıyla Ağdash adlı milyonlarca dolarlık petrol tankeri satın almış.

Bu tankeri almasına aracılık eden ise İstanbul merkezli Palmalı Group’un sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve Erdoğan’ın yakın dostu olan SOM Petrol’ün sahibi Sıtkı Ayan olduğu anlaşılıyor.

Malta Files belgelerine göre Ayan 2008’de yedi milyon, Mansimov ise 2008’den beri Erdoğan ailesine yaklaşık 23 milyon dolar ödemiş, geminin satın alınması için.

 'Kucağımıza düşecekler merak etme'

Malta Files belgeleri 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun olduğu dönemde youtube'a düşen o meşhur ses kaydını akıllara getirdi.
Kayıtta Bilal Erdoğan, dönemin Başbakan'ı Erdoğan'a, "Dün Sıtkı Bey geldi, transfer işlemini yapamadığını, bir 10 filan olduğunu şimdiye kadar birikenin, ondan sonra onu istediğimiz zaman verebileceğini falan" diyor. Erdoğan da "Sakın alma" uyarısında bulunduktan sonra "Kendisi bize ne söz verdiyse onu getircekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok" ifadesini kullanıyor. 

Kaydın devamında, Başbakan "Başkaları getiriyor da o niye getiremiyor, laf mı yani. Hiç. Bunlar ne zannediyor bu işi ya? Ama şimdi düşüyorlar, kucağımıza düşecekler merak etme" dedikten sonra kayıt, Bilal Erdoğan'ın "Tamam baba" sözleriyle sonlanıyor. 
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