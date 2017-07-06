Erdoğan'la ittifak Perinçek'in partisini karıştırdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin açıklamasının ardından, parti içerisinde karşıt görüşler yükseliyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut Okyay yürüyüşe destek açıklaması yaparken, partinin diğer Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Keskin de görevinden istifa etti.





Perinçek’in ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili “Bu yürüyüş CHP’nin bonzaisidir” açıklamasın karşılık Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yargıtay Onursal Üyesi Mehmet Turgut Okyay da Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuştu ve Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.





Bu arada Perinçek’in yürüyüşle ilgili açıklamalarının ardından Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Keskin de istifa etti.





Keskin, Perinçek’e gönderdiği mektubunda istifa kararının nedenine ilişkin şu ifadelere yer verdi:





“Yapılan düzenlemelerle, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerin nasıl atanacağı ve bu kurumların ne denli Cumhurbaşkanı ve hükümet güdümlü konuma getirildiği ve getirilmekte olduğunu, sizin de çok iyi bildiğinizden kuşku duymuyorum. Çok sayıda mahkeme kararı da bunun en açık kanıtıdır. OECD 2015 raporuna göre, Türkiye’de yargıya güven 2007’de yüzde 67'den 2014’de yüzde 48’e gerilemiştir. Günümüzde bu güvenin yüzde 30’ların da altına düştüğü belirtiliyor.





(…) Hiç kuşku duymuyorum ki, bu tarihi yürüyüşe baştan sona bir milyonun üstünde insan katılacaktır. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında Adalet Yürüyüşü’ne destek yürüyüşleri de yapılmaktadır. Bunlardan biri de benimde katıldığım Burhaniye’de yapıldı.”