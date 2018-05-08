Erdoğan'la İnce arasında ''gariban'' düellosu!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik ‘gariban' sözcüğünü kullanmasına yanıt verdi.



Muharrem İnce, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) yaptığı ziyaret sırasında Erdoğan'a verdiği yanıtta "Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir" dedi.



Sputnik'in haberine göre, Muharrem İnce, DİSK'e yaptığı ziyarette şunları kaydetti:



"Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kıravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici bir şey olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem.



Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Sen imam hatip lisesinde okurken harçlığı zor bulduğun günleri unuttun.



Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif'in oğluyum"



NE OLMUŞTU?



Erdoğan, AKP grup toplantısında İnce'ye yönelik "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı" ifadelerini kullanmıştı.



