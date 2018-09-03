Samanyolu Haber /Gündem / ''Erdoğan'la görüşen iş adamları 'Türkiye'den, içinde bulunduğumuz durumdan haberi bile yok' diyor'' /03 Eylül 2018 11:04

''Erdoğan'la görüşen iş adamları 'Türkiye'den, içinde bulunduğumuz durumdan haberi bile yok' diyor''

''Bakın bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Yalandan yüzde 3 falan artacak. Yıllık enflasyon yüzde 18-19'a çıkacak. Muhtemelen açıklanan rakama sadece Başkan Erdoğan inanacak. Yine kandırılacak!''

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Murat Muratoğlu / Sözcü
En son Başkanlar duyar

Ülkeyi kim yönetiyor? Tek adam, Başkan Erdoğan… Buraya kadar tamam! İyi de Saray'ın duvarları yükseldikçe, korumaların sayısı arttıkça, etrafını korkak yalakalar, cahil danışmanlar sardıkça, yandaş basını okudukça nasıl bir ülkeyi yönettiğini biliyor mu sizce? İşte en büyük tehlike!

Kendisiyle görüşen işadamlarının, “Türkiye'den, içinde bulunduğumuz durumdan haberi bile yok!” demelerini saymıyorum bile… Bunlar da yılların işadamı, tabii durumu hemen anlıyor. Çoğu umudu kesmiş kendini kurtarmaya bakıyor.
Şehit Ömer Halisdemir'in oğlunun sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine Erdoğan dershaneciliğin hâlâ devam ettiğini öğreniyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayarak “Hani kapanmıştı bu dershaneler” diye soruyor! Vay anam vay, neler dönmüş?

Sahi koca memlekette kendisinden başka dershanelerin devam ettiğini bilmeyen var mı? Kapatıldıkları ilan edildi. Sadece tabelaları değiştirildi. Okullar bile dershaneye dönüştürüldü. Hepsi devam etti. Sokakta yürüse her ilçede en az iki tane…
Hani Erdoğan, “Gürcistan'dan vücutlarına et sarıp getiriyorlarmış. Orada 5 liraya aldıkları eti 40 liraya satıyorlarmış” diyen partiliye; “Bu nasıl olur ya, bu mümkün mü?” diye sormuştu. Ya beş yıllık yöntemi daha yeni duymuştu ya et fiyatlarından haberi yoktu.

Bakın bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Yalandan yüzde 3 falan artacak. Yıllık enflasyon yüzde 18-19'a çıkacak. Muhtemelen açıklanan rakama sadece Başkan Erdoğan inanacak. Yine kandırılacak!
Yılbaşında verilen enflasyon hedefi neydi? Yüzde 5 mi? Neremle gülsem bilemedim şimdi… Durun daha ne gördünüz ki? Eylül ayında daha da kötü gelecek. Seçmen istikrara oy vermişti. Türkiye istikrarı teninde hissedecek. Enflasyon istikrarlı bir şekilde yükselecek.

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