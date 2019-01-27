Erdoğan'la görüşen Graham'ın Ankara'dan ayrıldıktan sonra paylaştığı 'off the record' bilgi

Kesin ve net;

Suriye meselesi uzayacak. Barışı isteyen kim? İsteyen olsa bu kadar süre devam etmezdi. Ankara'da ısrarla üzerinde durulan seçeneği bir kez daha tekrarlayalım;

"Barış isterken herkesle görüşmek zorundayız, artık bu saatten sonra herkesle görüşmek zorundayız. Adana Mutabakatı dendiği andan itibaren işin şekli değişiyor. Savaşta yok sayabilirsiniz ama barış söz konusu olunca teröristler hariç tarafların her biriyle görüşmek zorundasınız. Adana Mutabakatı bizim zorlamamızla çıktı. Terörist başı Abdullah Öcalan, Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı. Buradan bakarsanız bu mutabakatın bir muhatabı da Öcalan. İşler oraya kadar varıyor, her şey birbiriyle ilintili. Adana Mutabakatı anayasa görüşmelerini etkiler, güvenlikli bölge bunun içine girer, mutabakattan bu yana bir tek IŞİD çıktı ortaya başka hiçbir şey değişmedi. Suriye'nin ulusal bütünlüğü ve toprak bütünlüğünden bahsediyorsak Suriye ile görüşmek zorundasınız, başka şansımız yok."



