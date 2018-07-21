Erdoğan'ın zenginlik göstergesiydi... Artık o da satılmıyor

Ekonomideki belirsizlik ve durgunluk beyaz eşya sektöründe de görüldü. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 'zenginlik göstergesi' olarak meydanlarda anlattığı beyaz eşyada satışlar yılın ilk yarısında yüzde 15 düştü.





Türk beyaz eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, “Üreticiler yüzde 24’lük enflasyona maruz kalırken sadece yüzde 15’ini piyasaya yansıtabildiler. Yüzde 24 ile yüzde 15 arasındaki fark fiyatlara yansıyacaktır” dedi.





Güler, sektörün buzdolabı , çamaşır makinesi , bulaşık makinesi ve fırın olmak üzere dört beyaz eşyada, 2017’de iç satışların itici gücüy





le yüzde 7.3 büyüdüğünü, ancak 2018’in ilkyarısında ihracat yüzde 5.4 büyürken, iç satışlardaki yüzde 15’lik daralma sebebiyle toplamda yüzde 1’e yakın oranda küçülme olduğunu ve üretim rakamlarının da küçülme gösterdiğini vurguladı. 2017’de 630 bin adet ortalama iç satış gerçekleşirken bu yıl ilk altı ayda ortalama 530 bin seviyelerinde olundu.





İstihdam için de kötü





Güler, beyaz eşya sektörünün 2018 yarı yıl performansı ve yıl sonu beklentilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 7 üyeden oluşan derneğin 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağladığını söyledi.





Güler, üretim rakamının negatif seyrettiğini ve 2018 itibarıyla dayanıklı tüketim malları sanayii üretim endeksinin, genel sanayii üretim endeksinin 10-12 puan altında olduğunu aktardı. Bu durumun orta vadede 600 bin kişiye dolaylı işgücü sağlayan istihdam açısından endişe verici olduğununda altını çizdi.





Revize ettik Üretim ve satışlarda revizyona gitiklerini aktaran Güler, “Bu yıl ihracatta yüzde 6.4 büyüme beklentisi korunuro, iç satışta yüzde 5 küçülme bekliyoruz. Toplam pazar hacminde yüzde 3.1 büyüme olacağını öngörüyoruz, adetsel olarak beklentimiz; iç satışta 7 milyon, ihracatta 19.5 milyona ulaşmak” dedi

Erdoğan'ın zenginlik göstergesiydi





24 Haziran seçimleri sürecinde düzenlediği Sakarya mitinginde konuşan Erdoğan " buzdolabı satışı neydi? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı? 3 milyar 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara değil, eğer her eve elhamdülillah buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir" ifadelerini kullanmıştı.