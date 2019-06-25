Erdoğan'ın yüzüne bakmayan sandık görevlisi konuştu

Şimşek, "Dünyaya 180 derece farklı bakıyoruz, aynı yöne bakamazdım” dedi. Şimşek, oy kullandığı sırada Erdoğan'ın yüzüne bakmadığı için hükümete yakın medyadan da tepki çekmişti.







Sendika.org'dan Ali Ergin Demirhan'a konuşan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfta bir sandık görevlisiydi. Erdoğan'ın pusulasını sandığa attığı sırada çekilen fotoğraflarda yüzünü Cumhurbaşkanı'na çevirmemesiyle dikkati çeken Şimşek, Kadıköy Halkevi üyesi, Kadın Savunma Ağı üyesi olduğunu ve kadın mücadelesi yürüttüğünü söyledi.





Şimşek'in o fotoğrafın çekildi ana ve 'nefret' eleştirilerine dair cevabı şöyle oldu:





"Benim aynı pencereden bakmadığım, dünyaya 180 derece farklı baktığım bir insanla aynı karede, aynı yöne bakar halde poz vermek istemedim, onun yüzüne bakmak istemedim.





Kimliğim belli, duruşum belli… Bunun politik altyapısına dair çok şey de söylenebilir. Ankara Garı’ndan (10 Ekim Ankara Katliamı) tut da 25 yılda yaşananlara… Metin Lokumcu’nun anısı var, Gezi’de yitirdiklerimizin anısı var, Elif Çermik’in anısı var, Suruç’un anısı var, Taybet Ana’nın anısı var, Soma’nın anısı var. Yitirdiklerimiz, hapsedilenlerimiz, işi ve geleceği elinden alınanlarımız, çocuk istismarları, kadın cinayetleri…





Onların çizdiği kadın çizgisinde olmayan bir kadın olarak söyleyecek çok sözüm var. “Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, fıtratına aykırı” diyen adama tepki göstermemek fıtratıma aykırı. Yıllardır kadın mücadelesinin içerisindeyim. Aynı karede hiçbir farkımız, sorunumuz yok gibi davranamazdım."