Erdoğan'ın yeni videosu sızdı: Bir 7 Haziran yaşamamalıyız

Türkiye 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidiyor. Erken seçime sayılı gün kaldı. Seçimle ilgili yapılan anketlerden Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğu elde edemediği seçimlerin de ikinci tura kalacağı kesin görünüyor. Bu seçimlerin kilit partisi ise yine HDP. Partinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’yi ve Demirtaş’ı kendisine en önemli rakip görmeye devam ediyor. Bu yüzden son günlerde Demirtaş ve HDP’ye karşı kimi suçlamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın sosyal medyaya sızan basına kapalı toplantısına ait videoda, "Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum, niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarım özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim, kimdir bunu biliyorsanız. Mahalle temsilcilerimiz zaten kimin kim olduğunu bilmiyorsa bu görevi bırakması lazım. Alacaksınız sandık seçmen listesini, bakacaksınız kim kimdir. Bu çalışmayı yapmanız da inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız” diyordu.
İlk videonun dolaşıma girmesinden yaklaşık 1 saat sonra. Devam videosu niteliğinde başka bir video dolaşıma girdi. Erdoğan'ın videodaki konuşması şu şekilde:
"Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmemeli. Sandık müşahitlerimiz, müşahitler noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim oralara takviye yapmamız lazım. Olur ya, diğerlerinden gelmeyen olursa sandık kurulu başkanı kimse, oradan müşahitlerden kim önce gelirse onu alacak. O kişi sandık kurulunun ikinci ya da üçüncü üyesi olabilir.
Burada bu defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Yani burada çok hassas olmamız lazım. Bu işi hiç hafife almamamız gerekir. Yani bunları geçmişte çok yaşadık. Eğer bunu sağlama alırsak, İstanbul'da başlamadan işi bitirmiş oluruz.
Değerli arkadaşlar tabii 13 gün var. İş çantada keklik değil. Şu anda kamuoyu araştırmalarında falan öyle 'iş bitmiş havasında' değil söyleyeyim. Bu neyi gösteriyor? Son seçimlerde yaşadığımız olay; 7 Haziran, 1 Kasım... Bakın, bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde 1 Kasım yaşamamalıyız. Yani iş bıçak sırtı olmamalı. Şunu bilmenizi istiyorum. İstanbul, Türkiye'nin adeta 81 vilayeti burada temsil ediliyor. Buradan çıkan netice Türkiye'nin neticesidir."