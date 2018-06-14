Erdoğan'ın yeni videosu sızdı: Bir 7 Haziran yaşamamalıyız

Türkiye 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidiyor. Erken seçime sayılı gün kaldı. Seçimle ilgili yapılan anketlerden Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğu elde edemediği seçimlerin de ikinci tura kalacağı kesin görünüyor. Bu seçimlerin kilit partisi ise yine HDP. Partinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’yi ve Demirtaş’ı kendisine en önemli rakip görmeye devam ediyor. Bu yüzden son günlerde Demirtaş ve HDP’ye karşı kimi suçlamalarda bulunuyor.





Erdoğan'ın sosyal medyaya sızan basına kapalı toplantısına ait videoda, "Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum, niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarım özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim, kimdir bunu biliyorsanız. Mahalle temsilcilerimiz zaten kimin kim olduğunu bilmiyorsa bu görevi bırakması lazım. Alacaksınız sandık seçmen listesini, bakacaksınız kim kimdir. Bu çalışmayı yapmanız da inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız” diyordu.











