Erdoğan'ın yazlık sarayı için 40 bin ağaç kesildi

Cumhuriyet’tin haberine göre, yaşanan ağaç katliamına dikkat çekmek için basın açıklaması yapmak isteyen Marmaris Kent Konseyi öncülüğündeki 24 STK’ye jandarma ekipleri izin vermedi.







SİT derecesinin düşürülmesine karşı dava açtıklarını ifade eden Marmaris Kent Konseyi Başkanı Necmettin Yankol, “Derece düşürülmesine karşı açtığımız dava sürerken inşaat çalışmaları da devam ediyor. O bölgeden ağaç kesimi yapıldığına dair sürekli telefonlar geliyordu. Biz de 24 STK ile bölgede yaşananlara dikkat çekmek için 25 Şubat Pazar günü basın açıklaması yapmaya karar verdik” dedi.





110 kadar çevrecinin bölgeye gittiğinin belirtildiği haberde, Marmaris çıkışında trafik polisleri tarafından GBT kontrolü yapıldığı ifade edilirken şoförlere de 4 bin TL'ye yakın para cezası kesildiği öne sürüldü

