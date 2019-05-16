Erdoğan'ın vaadine AKP ve MHP'den ret oyu

İyi Parti'nin polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler gibi devlet memurları için yaptığı TBMM'deki 3600 ek gösterge yasa teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.





Teklifin lehinde söz alan İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, “İYİ Parti olarak öğretmenlerimizin, polislerimizin, sağlık çalışanlarımızın, din görevlilerimizin ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağımıza söz verdik. Kanun teklifimiz Meclis'te duruyor. Araştırma önergemiz de AKP ve MHP işbirliği ile reddedildi” dedi.





Geçtiğimiz 14 Mart'ta Bilkent Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili “Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur” demişti.