Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın üzerini çizdiği bakanlar belli oldu /23 Mayıs 2017 08:22

Erdoğan'ın üzerini çizdiği bakanlar belli oldu

Erdoğan’ın yeniden AKP Genel Başkanı seçilmesinin ardından bu hafta gözler yeni merkez yönetim kurulu ile kabine değişikliğine çevrildi. Başbakan yardımcılıkları ile dışişleri, milli savunma, gıda ve tarım, ekonomi, çevre, orman ve su işleri gibi bakanlıklarda görev değişimi iddiaları var.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AKP Genel Başkanı seçilmesinin ardında partide tasfiye süreci yaşanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; parti grubu yarın toplanacak ve Binali Yıldırım grup başkanı seçilecek. AKP’de genel başkanlığı yeniden Erdoğan’ın üstlenmesinden sonra ikili yapı da resmen başlayacak.

ÖNCE MYK

Parti kurmayları, bu hafta yeni MKYK’nın toplanmasının beklendiğini söylediler. Partinin genel başkan yardımcılarından oluşacak yeni MYK’nın da aynı gün belirlenmesi bekleniyor. Erdoğan’ın yeni yönetiminde Başbakan Yıldırım genel başkanvekili olarak yer alacak. MKYK’daki bazı değişiklikler MYK ile ilgili de fikir verdi. Tasfiye edilen Nükhet Hotar, Şaban Dişli ve Yasin Aktay’dan boşalan yerlere yeni isimler getirilecek. Hamza Dağ, Mahir Ünal, Efkan Ala ve Zelkif Kazdal’ın parti yönetimine gireceği iddia ediliyor.

Bu hafta yapılacak diğer önemli açıklama ise kabine konusunda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın üzerinde çalıştığı kabine değişikliği de merakla bekleniyor.

HANGİ BAKANLAR GİDECEK?

MKYK’daki değişiklikler bu konuda da fikir oluşturdu. AKP’de genellikle Başbakan Yardımcısı, İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Enerji Bakanı dışında MKYK’ya kabineden isim alınmıyor. Bu nedenle yerlerini koruyan Berat Albayrak, Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli’nin kabinede kalacağı yorumu yapılıyor. Buna karşılık Veysi Kaynak’ın gideceği, Mehmet Müezzinoğlu’nun da yerini koruduğu öne sürülüyor. Kabinedeki diğer değişikliklerin ise başbakan yardımcılıkları, dışişleri, milli savunma, gıda ve tarım, ekonomi, çevre ile orman ve su işleri gibi bakanlıklarda olacağı öne sürülüyor. Kabine değişikliği ile eş zamanlı olarak tüm bakanlıkların öncelikli projelerinden oluşan yeni bir eylem planı hazırlanacak ve yeni dönemin öncelikleri olarak halka duyurulacak. 

ASIL OPERASYON BELEDİYELERE VE TEŞKİLATA

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan bu haftaki zorunlu düzenlemelerin ardından asıl önemli tasfiye operasyonunu, teşkilat ve belediyelerde yapacak. 
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