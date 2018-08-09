Erdoğan'ın umudu 'Panda piyasası'nda

Yüksek özel sektör dış borç stokunun çevrilebilmesi için daha düşük maliyetli kaynak arayışları sürüyor. Türkiye bankacılık sistemi ve özel sektörünün dış borcu ağırlıklı Avrupa olmak üzere Batı bankacılık sisteminden sağlanan fonlara dayanıyor. Özellikle kurdaki gelişmeler nedeniyle dolar bazında borçlanmanın maliyeti çok artmış durumda. Dolar ve avro yerine alternatif para birimleri bazında daha düşük maliyetlerle borçlanma arayışları sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı "100 günlük eylem planı"nda yer alan "Panda piyasası" olarak adlandırılan Çin tahvil piyasasına yuan üzerinden borçlanma aracı ihraç etme hedefiyle ilgili çalışmaların başladığı belirtildi. Bu arayışla yaratılabilecek kaynak büyüklüğü ve borçlanma maliyeti konusunda ise çeşitli soru işaretleri bulunuyor. Türkiye'nin ödenmesi gereken borç stokunun dolar ve avro bazlı olması, dış ticaret yapısı gibi unsurlar, alternatif olarak görülen araçların maliyetlerinin düşük olmayacağına işaret ediyor. Bank of China'nın Türkiye iştirakinin (Bank of China Turkey AŞ) Genel Müdürü Ruojie Li, "Çin Yuanı üzerinden tahvil ihracı için bankamız görevlendirilmiştir, işlemin bu yıl içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor" açıklamasında bulundu.





Dünya gazetesinin haberine göre Ruojie Li?, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması" hedefini değerlendirdi.





İŞLEM 2018 YILI İÇİNDE TAMAMLANACAK





Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk defa gerçekleştirilmesi planlanan Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı için lider düzenleyici ve eş lider yüklenicilerden biri olarak Bank of China'nın görevlendirildiğini hatırlatan Ruojie Li?, "İşlemin 2018 yılı içerisinde başarıyla tamamlanabilmesi için çalışmalar, bankamız ve diğer eş lider yükleniciler tarafından Türkiye ve Çin arasındaki karşılıklı ilişki ve finansal iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.





Hazine'nin, Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Şubat ayında harekete geçtiği belirtiliyor. Bu kapsamda, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, bu tahvil ihracı olanaklarının araştırılması için Bank of China, HSBC ve ICBC yetkilendirilmişti.





ÇİN DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TAHVİL PAZARI





Yabancı kurumların finansman ihtiyaçlarını gidermek için Çin'de yuan cinsinden ihraç ettikleri varlıklara "Panda Tahvilleri" adı veriliyor.





Özellikle Çin para birimi yuanın uluslararası rezerv para haline gelmesi ve Bir Kuşak Bir Yol projesinden sonra söz konusu tahvillere ilgi artmaya başladı. Panda Tahvillerin büyüklüğü bu yılın Mayıs ayı itibarIyle 24 milyar dolara ulaştı.





Öte yandan Çin, dünyanın üçüncü büyük tahvil pazarına sahip ve hızla büyümeye devam ediyor. Pazarın büyüklüğü ise 12 trilyon dolara ulaşmış durumda.