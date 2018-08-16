Erdoğan'ın uçağına escortluk yapan F-16 pilotu da tutuklandı

NATO bünyesindeki 192’nci Tiger filoda görev yapan ikizler Yunus ve Emre Poyraz da İzmir ve Konya’daki soruşturmalara kapsamında tutuklandı. 29 yaşındaki Yunus Poyraz’ın, 15 Temmuz’dan sonra Erdoğan’ın uçağına eskortluk yapması için görevlendirildiği belirtildi.







İktidara yakın Sabah’ın haberine göre, darbe girişiminde görev aldığı gerekçesiyle sözde ‘F…’ üyeliğinden tutuklanan yüzbaşı İbrahim Poyraz’ın, F-16 pilotu ikiz kardeşleri de tutuklandı.





Üç kardeşin de pilot olduğu belirtilirken haberde ilgin bir detay verildi.





Bylock kullanmadıkları belirlenen subayların Bylock'u deşifre olmamak için kullanmadığı öne sürülerek 'bylock kullanmamak' da tutuklama gerekçeleri arasında sayıldı