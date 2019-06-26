Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın uçağa 'sağlık sorunum var' deyip binmedi /26 Haziran 2019 11:19

Erdoğan'ın uçağa 'sağlık sorunum var' deyip binmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak kervanına Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın da katılacağı belirtiliyordu ancak Hakan'ın manevra yaptığı ortaya çıktı

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T24'ten Fatih Karagülle, Ahmet Hakan’ın Erdoğan'ın uçağında seyahat edeceğini duyurmuştu. Ahmet Hakan'a "İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını davet edildiğinizi öğrendik, sizden de teyit etmek istedik, bilgi verir misiniz" sorusu yöneltilince Hakan, "Bunun bir haber değeri mi var" demiş ve kaçamak yanıtla, "İnternet sitelerine konuşmuyorum" yanıtını vermişti.

Ancak bu haberlerin çıkması üzerine Ahmet Hakan’ın “sağlık sorunları” nedeniyle Erdoğan’ın uçağında yer almayacağı öğrenildi.  Hakan, uçağa binmeyeceğini 'Biz 10 TV' adlı bir mecranın haberini paylaşarak duyurdu.



Ahmet Hakan, 15 Ocak 2016 tarihli “Dönmek üzerine bir manifesto” başlıklı yazısında uçak müdavimlerine göndermede bulunarak, "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim" demişti. 

Erdoğan, gezilerinde özel uçağına sadece kendisine yakın olan 'gazete ve TV çalışanlarını' alıyor. Gazete ve TV'de çalışan bu isimler zaman zaman kamuoyunun da yoğun tepkisini çekiyordu.
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