Erdoğan'ın Trump sevgisi karşılıksız mı?

AKP'lier Donald Trump'ın seçilmesine en az Avrupalı aşırı sağcılar kadar sevinmişlerdi. Erdoğan seçildikten sonra ABD'deki Trump karşıtı gösterilere tepki bile göstermişti .
Belarus dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gösteriler, Trump'ı hazmedemeyenlerin göstergesidir" dedi. Daha sonra aynı destek Donald Trump göreve başlayınca da sürdü Hatta bazı hoş karşılanmayan açıklamaları bile sineye çekildi Üstüne üstlük Trump'un bazı müslüman ülkelere uyguladığı ülkeye sokmama kararına bile sessiz kaldı.
Obama döneminde daha küçük mevzularda bile eleştirilerini yüksek sesle dile getiren Erdoğan'dan böyle bir önemli konuda hiç bir şey duyulmadı Ancak bu sevincin karşılığını henüz almış değil.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda Trump'tan randevu talep edildiğini, yanıt beklediklerini resmen açıklamıştı Günlerdir Beyaz Saray tarafından aranmayı bekleyen Erdoğan'a henüz dönen yok
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump Suriye ve Yemen'de güvenli bölge kurulması için Suudi Arabistan ile anlaştığını duyurdu. Bu da "Suriye'yle en uzun sınırı olan Türkiye'de niye masada yok?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak işin tuhaf olan ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de AKP bu soruyu yüksek sesle sormuyor.
Beyaz Saray, Başkan Trump’ın 16. iş gününde şimdiye kadar yabancı liderlerle yaptığı görüşmelerin bir listesini yayınladı.
Buna göre Trump, 16 gün içinde 16 yabancı ülke lideri ile görüştü. Bunlar arasında Ortadoğuda Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün Kralı (yüzyüze) ile görüştüğü, bunun yanısıra bir başka Müslüman ülke Endonezya lideri ile de görüştüğü açıklandı.
Hatırlanacağı gibi telefon görüşmeleri açıklamalarında Trump’ın S.Arabistan, BAE ve Ürdün liderleri ile Suriye konusunu ve Suriye’de kurulması gündemde olan ‘güvenli bölgeleri’ konuştuğu da yansımıştı.
Bunlar olurken, Suriye’den en çok etkilenen, sınır komşusu ve 3 milyon Suriyeli barındıran Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ise görüşmedi.
Trump ile Ürdün Kralı görüşmesi hakkında Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Ürdün’ün bölgede ‘hoşgörü’ ve ‘ılımlığın’ rol modeli olduğunu yazması oldukça dikkat çekici idi. Türkiye uzun yıllar Ortadoğu’nun modeli, demokrasi ve İslam’ın birlikte yaşayabildiği ülke olarak gösteriliyordu.