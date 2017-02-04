Erdoğan'ın Trump sevgisi karşılıksız mı?

AKP'lier Donald Trump'ın seçilmesine en az Avrupalı aşırı sağcılar kadar sevinmişlerdi. Erdoğan seçildikten sonra ABD'deki Trump karşıtı gösterilere tepki bile göstermişti .

Belarus dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gösteriler, Trump'ı hazmedemeyenlerin göstergesidir" dedi. Daha sonra aynı destek Donald Trump göreve başlayınca da sürdü Hatta bazı hoş karşılanmayan açıklamaları bile sineye çekildi Üstüne üstlük Trump'un bazı müslüman ülkelere uyguladığı ülkeye sokmama kararına bile sessiz kaldı.

Obama döneminde daha küçük mevzularda bile eleştirilerini yüksek sesle dile getiren Erdoğan'dan böyle bir önemli konuda hiç bir şey duyulmadı Ancak bu sevincin karşılığını henüz almış değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda Trump'tan randevu talep edildiğini, yanıt beklediklerini resmen açıklamıştı Günlerdir Beyaz Saray tarafından aranmayı bekleyen Erdoğan'a henüz dönen yok





Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump Suriye ve Yemen'de güvenli bölge kurulması için Suudi Arabistan ile anlaştığını duyurdu. Bu da "Suriye'yle en uzun sınırı olan Türkiye'de niye masada yok?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak işin tuhaf olan ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de AKP bu soruyu yüksek sesle sormuyor.





