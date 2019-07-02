Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın teklifini kabul etmedi /02 Temmuz 2019 19:10

Erdoğan'ın teklifini kabul etmedi

Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Haziran seçimlerinde büyük bir oy farkı ile kaybeden Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını teklif ettiğini ancak Yıldırım'ın bu görevi kabul etmediğini yazdı.

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23 Haziran seçimleri sonrasında kabine değişikliği iddialarına net yanıt vermeyen Erdoğan'ın spekülasyonları artırdığını söyleyen Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, "Erdoğan 11 Temmuz'da yapılacak AKP MKYK toplantısını ve 15 Temmuz törenlerini bekleyecek. 

Ancak net olan bir şey var, saraydaki çok sınırlı sayıda kişinin dışında kimse Erdoğan'ın ne yapacağını bilmiyor" ifadelerini kullandı.Göktuğ, Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini teklif ettiğini söyleyerek, "Binali Yıldırım kabul etmedi. Bu yüzden yeni Bakanlar Kurulu Japonya seyahati sonrasına ertelendi" diye yazdı. 
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