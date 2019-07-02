Erdoğan'ın teklifini kabul etmedi

23 Haziran seçimleri sonrasında kabine değişikliği iddialarına net yanıt vermeyen Erdoğan'ın spekülasyonları artırdığını söyleyen Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, "Erdoğan 11 Temmuz'da yapılacak AKP MKYK toplantısını ve 15 Temmuz törenlerini bekleyecek.







Ancak net olan bir şey var, saraydaki çok sınırlı sayıda kişinin dışında kimse Erdoğan'ın ne yapacağını bilmiyor" ifadelerini kullandı.Göktuğ, Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini teklif ettiğini söyleyerek, "Binali Yıldırım kabul etmedi. Bu yüzden yeni Bakanlar Kurulu Japonya seyahati sonrasına ertelendi" diye yazdı.