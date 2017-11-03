Erdoğan'ın tehlikeli koalisyonu ne kadar devam eder?

Erkan Tufan ile 30 Dakika programına katılan Kanada Memorial Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Efe Çaman Erdoğan Perinçek koalisyonunu değerlendirdi.. Erdoğan'ın yolsuzluklarını örtmek için kendisine bir ortak ararken derin devlet ile işbirliği yaptığına dikkat çeken Çaman iktidarda kalmak için her türlü tavizi verdiğini anlattı. Erdoğan'ın çok pragmatik bir insan olduğunu hatırlatan Çaman koalisyonun bırakılması için Erdoğan'ın işinin zor olduğuna dikkat çekti..