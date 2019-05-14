Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı: Taraftarlar “Her şey çok güzel olacak!” tezahüratı attı.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.







Siyah Beyazlı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.





Öte yandan Vodafone Park’ta Beşiktaş taraftarları Erdoğan'ın "kayda giriyor" tehdidine rağmen “Her şey çok güzel olacak!” tezahüratı attı.





Erdoğan tribünlerde atılan "her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla ilgili olarak, "Bu statları biz yaptık, biz' derken, 'Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor' ifadelerini kullanmıştı.