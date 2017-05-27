Samanyolu Haber /Spor / Erdoğan'ın tavsiyesini emir kabul ettiler Galatasaray, stadın adını değiştirdi /27 Mayıs 2017 15:27

Erdoğan'ın tavsiyesini emir kabul ettiler Galatasaray, stadın adını değiştirdi

Pazartesi gününden itibaren Türk Telekom Arena’nın adı artık Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak.

Erdoğan'ın tavsiyesini emir kabul ettiler Galatasaray, stadın adını değiştirdi

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Tanrıyar’ın vefatı nedeniyle saat 14:00’de düzenlenen törenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek’in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, zirve sonrasında Türk Telekom Arena’nın isminin değişme kararı alındı.

Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, bu kararı Hürriyet’e açıklayarak “ Bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı neticesinde Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak” dedi.
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