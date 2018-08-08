Erdoğan'ın 'tahkime gideriz resti'ne ABD'den cevap yok

Sputnik'in haberine göre Rus basınına konuşan konuşan ABD Dışişleri'nden bir sözcü "F-35'lerin sevkiyatının mevcut ABD yasaları çerçevesinde durdurulması halinde Türkiye'nin uluslararası tahkim mahkemesine başvurabileceği ile ilgili basında çıkan haberleri biliyoruz. Konuyla ilgili daha fazla yorum almak için sizi Türkiye hükümetine yönlendiririz" dedi.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400 yüzünden Washington'ın F-35 sevkiyatını yapmak istememesi ile ilgili "Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz" ifadelerini kullanmıştı.