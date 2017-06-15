Erdoğan'ın Suud Kralı'nı övmesi de işe yaramadı

Suudi Arabistan’a uğramadan Türkiye’ye dönüyorlar





Kuveyt, krizde Katar’a karşı Suudi Arabistan’la birlikte tutum takınmasına rağmen krizin sona ermesi için girişimde bulunmuş ancak somut bir sonuç alamamıştı.





Çavuşoğlu ve Zeybekçi’nin Kuveyt’teki temaslarından sonra Suudi Arabistan’a geçmesi bekleniyordu. Ancak Çavuşoğlu’nun bugün Türkiye’ye gelecek olan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşmesinden sonra yarın yeniden bölgeye gitmesi bekleniyor. Kral ve Dışişleri Bakanı ile görüşme programının ayarlanması durumunda Çavuşoğlu’nun yarın Suudi Arabistan’a gidebileceği belirtiliyor.





Çavuşoğlu’nun dün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile görüşmesinde Körfez krizi ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın krizi sona erdirmek için bölge ve İslam ülkelerinin yanı sıra Batılı ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler hakkında Katarlı mevkidaşına ayrıntılı bilgi vermişti.





Türkiye’nin krizi Ramazan Bayramı’ndan önce çözmek için her türlü gayreti göstereceğini ifade eden Çavuşoğlu, Katar’la dayanışma içinde olduklarını göstermek ve soruna çözüm yolu bulmayı hedefledikleri için Katar’a geldiklerini vurgulamıştı. Ekonomi Bakanı Zeybekçi de Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim’le, abluka altına alınan Katar’ın ihtiyaç duyduğu gıda ve diğer malzemelerin teminini görüşmüştü.





'KÖRFEZ'İN BÜYÜĞÜ OLARAK...'





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar krizine ilişkin açıklama yapmış ve Suudi Arabistan Kralı'na çağrıda bulunarak "Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmelidir" demişti.

