Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın sızdırılan görüntüleri hile korkusunu arttırdı /17 Haziran 2018 09:14

Erdoğan'ın sızdırılan görüntüleri hile korkusunu arttırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sızdırılan videoda, HDP'nin baraj altında kalmasına dair ve 'İstanbul'da başlamadan işi bitirmiş oluruz' sözleri, seçimde hile yapılacağına dair korkuları arttırmış görünüyor.

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı




Amerika'nın Sesi'nde (VOA) Dorian Jones imzasıyla yayınlanan haberde, Erdoğan'ın sızdırılan videoda, HDP'nin yüzde 10'luk seçim barajının altında kalmasıyla ilgili olarak, sarfettiği ”Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum, niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir" sözleri hatırlatıldı. 

HDP'nin bıçak sırtı bir konumda olduğu, barajın altında kalma ya da kılpayı barajı geçme ihtimali bulunduğu kamuoyu şirketlerinin anketlerine de yansımış vaziyette. HDP'nin baraj altında kalması, AKP'nin Meclis'te çoğunluğu ele geçirme ihtimalini de beraberinde getiriyor.

AKP'nin, baraj altında kalan bir HDP denkleminde 60-70 kadar daha milletvekili kazanıp 600 sandalyeli Meclis'te yeniden çoğunluğu sağlaması mümkün görünüyor.

Toplantıya katılan AKP'li bir yetkili tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntüler, kısa sürede kaldırılsa da, video hızlı bir biçimde yayıldı. 

Videoya tepki gösteren HDP, Erdoğan'ın insanları suç işlemeye davet ettiği eleştirisinde bulunurken, Erdoğan için, "Hile yaparak oylarımızı çalmayı ve bizi baraj altında bırakmak için baskı yapmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Videoya tepki gösteren bir diğer isim de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. İnce, o görüntülerle ilgili şu yorumda bulundu:

"Erdoğan'ın o görüntülerini izledim. Türkiye adına üzüldüm. Erdoğan demokrasiden nasibini almamış bir insan. Şimdi medet umuyor bunlardan. Çünkü demokrasiyi içselleştirmemiş, buna inanmıyor. İnanmadığı için bir takım partileri baraj altında bırakmayla, Ali Cengiz oyunlarıyla başarılı olabileceğini düşünüyor ama bu sefer sökmeyecek."

Seçimlerde sandıkları koruyacaklarını belirten İnce, seçim güvenliği garantisi verirken, Erdoğan şu ana kadar görüntülerle ilgili bir yorum yapmadı.

Siyaset bilim uzmanı Cengiz Aktar konuyla ilgili, "Sandık güvenliğine ilişkin şimdiden olağanüstü şüpheler mevcut. Tüm sistem, Erdoğan ve partisinin gelecek seçimlerde kazanmasını garanti altına almak için tasarlandı" yorumunu yaptı. 

Erdoğan, 16 Nisan 2017'deki referandumu az farkla kazanmış, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan uluslararası gözlemciler, mühürsüz zarfların da geçerli sayılacağına karar verilmesi üzerine yapılan referandumu eleştirmişti. 

Güneydoğu'da 140 binden fazla seçmen, sandıkların yerleri değiştirildiği için 30 kilometre ve daha fazla yol katetmek zorunda kalacak. AKP'yi eleştirenler, sandıkların yerlerinin değiştirildiği bölgelerin HDP'nin kalesi olduğunu ve bu kararın, seçmenlerin sandık başına gitmesini engellemeye yönelik olduğunu savunuyor.
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