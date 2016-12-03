Erdoğan'ın sırlarını bilen emniyet müdürleri susturulmak mı isteniyor?

Erdoğan'ın sırlarına vakıf emniyet müdürleri susturulmak mı isteniyor?





Avukat Kemal Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem en yakınındaki emniyet müdürlerinden olan Gürsel Kırtepe ve Lokman Kırcılı'nın 15 Temmuz gecesi bir komploya gözaltına alındığını aktardı.













Şimşek 2 polis müdürünün çok şey bildiğini ve bu sebeple işkence ve çeşitli yöntemlerle susturulmak istendiğini ve hayatlarından endişe ettiğini dile getirdi.





İşte Avukat Kemal Şimşek'in sosyal medya hesabından dile getirdiği vahim iddialar:





1-Halen bir çok soru işaretini barındıran 15 Temmuz Gecesi hakkındaki şüphelere yenileri eklendi.





2-Bir zamanlar Erdoğanın sırlarını paylaştığı isimler malum gece apar topar toplandılar.





3-Bir nevi itibarsızlaştırma operasyonuyla Erdoğan, kendi hakkında bir şeyleri ortaya çıkaracak kişileri egale etti.





4-Bu liste arasından en bilinen iki polis müdürü: Gürsel Aktepe ve Lokman Kırcılı





5-Darbe öncesi ihraç edilmiş, ellerinden kimlik ve silahları alınmış, üstüne üstlük bir sürü dava açılmış kişiler.





6-Yani darbe yapan emniyetçiler denilen fakat hiçbir kolluk imkanı elinde olmayan işsizlerden bir kaçı.





SUSTURULMAK MI İSTENİYORLAR?





7- İstihbarat Daire Başkanlığınca gözaltına alınan ve haftalarca sorguda tutulan bu iki polis müdürü mahkemede konuştu.





8- Birisi Lokman Kircili. Erdoğanın en mahrem sırlarını paylaştığı ekibinden bir isim.





9-Bu talimatları eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak da doğruluyor.





10- Belki de o gece apar topar gözaltı kararı verilmesi ve 1 ay boyunca gün yüzü gösterilmemesinin nedeni de bu.





11- Altıparmak, Lokman Kırcılı haber alma müdürüyken Erdoğanın doğrudan Kırcılı ile görüştüğünü mahkemede açıkladi.





12- Kırcılı bunu yalanlamazken, "Bugün Erdoğanın eleştirdiği her ne varsa talimatlarını Erdoğan verdi" der gibiydi !





EMNİYET YAKALANDIKLARI YERİ NEDEN YANLIŞ AKTARDI?





13-Peki o gece ne oldu da Erdoğanın bu en güvendigi isimler gözaltına alındı??





14- IDB, iki Müdürün Daire içerisinde yakalandığını iddia etmişti.





15-Halbuki iki Müdür de ifadesinde IDB ye 2 km mesafedeyken bizi gözalti yapıp, sorguya çektiler dedi.





EMNİYET MÜDÜRLERİNE İŞKENCE





16- IDB adli bir kolluk değil. Fakat iki müdürün gizli bir odada haftalarca sorguda kaldigi anlaşılıyor.





17-Erdoğan'ın eski sırdaşı olan müdürler ifadelerinde kendilerine ağır işkenceler yapıldığını ve ilaç verildiğini söylemişler.





18- İşkence o kadar ileri gitmiş ki, cezaevine gittikten haftalar sonra bilinçlerini toparlamislar.





19-Bu da aslında verilen ilaç veya kimyasalın ne kadar ağır olduğunu gösteriyor.





20- Peki bu işkencelerle ve verilen ilaçlarla ne amaçlanmış olabilir? Sahip oldukları sırları unutmaları mı?





21- Onları bilinçsiz ifadelerle itibarsızlaştırma mı? Yoksa bir çok sırra vakıf bu isimlerin ortadan kaldırılması mı?





22- İnsaf sahibi kamuoyu bu iki müdürün ifadelerini ve daha önemlisi can güvenliklerini yakından takip etmeli.