Erdoğan'ın sır temizliği





İşte 4 yıl önce yazılan o yazı



Erdoğan’ı korkutan sırlar



Geçen haziran ayında yazdığım bir yazıda Erdoğan’ın “paralel yapılanmayla mücadele” diye başlattığı cadı avının amacının sır temizliği olduğunu anlatmıştım. Erdoğan’ın hedef aldığı isimlerin ortak noktalarının bir dönem Erdoğan’la yakın mesai içinde bulunmuş bürokratlar olduğunu, Erdoğan’ın legal-illegal birtakım isteklerini yerine getirdiklerini, en azından Erdoğan’ın hayati sırlarını bildiklerini anlatmıştım.



Son tutuklanan polislerin kimlikleri bu konudaki argümanımı daha da güçlendirdi. Gözaltına alınıp tutuklanan polislere bakıldığında neredeyse elleriyle seçilmiş gibi Erdoğan’ın sırlarını bilen ne kadar kişi varsa hepsi hapishaneye gönderildi.



Birkaç örneğe bakalım...



» Serhat Demir: Böcek soruşturmasında baş şüpheli olduğu iddiasıyla aranıyor.



Bildiği sır: Erdoğan’ın görevlendirmesiyle, Yasin El Kadı’yı Suudi Arabistan’dan alıp İstanbul’a getiren, İstanbul’da bulunduğu süre içinde korumalığını yapan, El-Kadı’nın İstanbul’dayken Hakan Fidan dâhil birçok yetkiliyle temasını bilen emniyet görevlisi.



» Ali F. Yılmazer: Casusluk ve usulsüz dinleme iddiasıyla tutuklandı.



Bildiği sır: Ergenekon, Oda Tv gibi operasyonları yönetti. Yaptığı açıklamalarda operasyonlar yapılmadan önce Erdoğan’la defalarca görüştüğünü, her şeyi anlattığını, Erdoğan’dan aldığı perspektifle operasyonları yaptığını açıkladı. Erdoğan birkaç defa görüştüm dese de Ali Fuat Yılmazer ile görüşmeleri kameralara bile yansıdı. Yani Ergenekon operasyonlarında, Asker’in kışlasına çekilmesi çabaları içinde en kritik görevi yapan kişiydi. Operasyonlara ilişkin en derin sırları bilen biri Yılmazer...



» Yurt Atayün: Görevde olmadığı dönemde Erdoğan’ı dinlediği iddiasıyla tutuklandı.



Bildiği sır: KCK operasyonlarını yönetti. KCK yapılanması içindeki MİT’çileri tespit ettiğini, bu konuyla ilgili tüm bildiklerini Erdoğan’a verdiği brifinge anlattığını, KCK içine sızan MİT’çilerin işlediği suçlardan Erdoğan’ın da haberinin olduğunu açıkladı. 7 Şubat krizinden sonra ilk görevden alınanlardan biri Atayün’dü. Garabet o kadar büyük ki Atayün, görevde olmadığı dönemde, Kasım 2013’te Erdoğan’ı dinlettiği iddiasıyla tutuklandı...



Yurt Atayün’ün bildiği sırlar o kadar değerli olmalı ki, Erdoğan’ın danışmanlarının kullandığı twitter hesapları Atayün’ün bir suikast sonucu öldürüleceğini iddia ederek ona konuşmaması yönünden baskılar yapıyor.



Atayün’ün itirafçı olduğunu iddia ediyorlar ama Atayün mahkemedeki savunmasında kameraları açın kameralara konuşacağım dediği hâlde mahkeme hâkimi kameraların arızalı olduğu gerekçesiyle Atayün’ün konuşmasını kamera kaydına aldırmadı.



Atayün’ün özellikle İran ile bağlantılı Selam Tevhid Örgütü’nün Türkiye içindeki uzantılarını açıklayacağım demesinden sonra Ankara’da tuhaf bir rahatsızlığın olduğu açıkça görüldü.



Atayün’ün Metris’te bir zamanlar mücadele ettiği terör örgütü sanıkları ile aynı hapishanede tutulması da, acaba Atayün ortadan kaldırılmak için mi o hapishaneye konuldu kuşkularını ortaya çıkarıyor.



Tek başına Atayün’ün başına gelenler bile aslında yapılan operasyonun bir sır temizliği operasyonu olduğunu göstermeye yetiyor ama başka örnekler vermeye devam edelim...



» Serdar Bayraktutan: Van’a görevliyken İstanbul’da yapıldığı belirtilen dinleme faaliyetinden dolayı tutuklandı.



Bildiği sır: Van TEM Müdürü görevindeyken Ocak 2014’te Van merkezli altı ilde El Kaide operasyonu gerçekleştirdi. Üç militan yakalandı. Bayraktutan bu operasyonda yardım kuruluşu İHH içine yuvalanan El Kaide militanlarını deşifre etti. Bayraktutan, tıpkı TIR olayında olduğu gibi yardım adı altında El Kaide’ye yasadışı ürünlerin sevkiyatının yapıldığını ortaya çıkardı.