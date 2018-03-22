Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın sır gibi sakladığı gölge kabinesi telefon rehberinden ortaya çıktı... /22 Mart 2018 18:59

Erdoğan'ın sır gibi sakladığı gölge kabinesi telefon rehberinden ortaya çıktı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışman ekibi muhalefetin ısrarlı sorularına rağmen açıklanmıyordu. Sarayda gölge kabine gibi çalışan Danışman ordusu telefon rehberinde ortaya çıktı... İşte 35 kişilik sır liste...

SHABER3.COM

Maaşlarının ‘’6 bin 400 ek göstergeye tabii devlet memuru maaşı’’ olduğu paylaşılan Cumhurbaşkanı başdanışmanlarının sayısı Meclis'te milletvekilleri ofisine dağıtılan telefon rehberi ile ortaya çıktı.
 
Erdoğan'ın yarıya yakını eski milletvekillerinden oluşan, 9'u kadın olmak üzere toplam 35 başdanışmanı bulunmakta.
 
Daha önce Erdoğan’ın başdanışman sayısıyla ilgili milletvekillerinin bilgi taleplerine ‘cumhurbaşkanıyla ilgili soru sorulamayacağı’ yanıtı verilmişti, ancak merak edilen danışmanlar “önemli telefonlar” listesiyle açıklık kazandı.

Listeye göre Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanları olarak şu isimler görev yapıyor:
 
“Sadık Arslan - Dışişleri Başdanışmanı, Lütfullah Göktaş - Basın Başdanışmanı, Mustafa Varank, Yiğit Bulut, Sefer Turan, Hamdi Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ahmet Karayiğit, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Saadet Oruç, Mehmet Uçum, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hamza Yerlikaya, Alev Dedegil, Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Dr. Özlem Zengin, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Yalçın Topçu, Maksut Serim, Mustafa Akış, Hakkı İlnur Çelik, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Ahmet Selim Köroğlu, Hasan Nuri Yaşar, Hidayet Türkoğlu, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Adnan Tanrıverdi, Gülnur Aybet, Gülşen Orhan, Yavuz Atar ve Hatice Karahan.”
 
Başdanışmanlar arasında daha önce AK Parti milletvekili olarak Meclis’te görev yapmış 12 milletvekili yer aldı: Mehmet Uçum, Hamza Yerlikaya, Alev Dedegil, Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Özlem Zengin, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu ve Gülşen Orhan.
 
Listede 9 kadın başdanışman var. Kadın Başdanışmanlar arasında başörtülü ilk kadın bakan olan Prof. Dr. Ayşen Gürcan; 2009’da The Times gazetesi tarafından İngiltere’nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçilen Prof. Dr. Gülnur Aybet, iktisatçı Doç. Dr. Hatice Karahan ve gazeteci Saadet Oruç var.
 
Alev Dedegil, Özlem Zengin, Gülay Samancı, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan ise değişik dönemlerde AK Parti milletvekilliği yapmış başdanışmanlar arasında.
 
35 başdanışman içinde çok sayıda akademisyen yer alıyor. Ekonomi, sağlık ve hukuk alanında çalışmış akademisyenler içinde profesör olanlar İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ayşen Gürcan, Seyit Sertçelik, Şükrü Karatepe, Hasan Nuri Yaşar, Davut Kavranoğlu, Gülnur Aybet ve Yavuz Atar. Doçent Hatice Karahan da bu listeye dahil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın sır gibi sakladığı gölge kabinesi telefon... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:09:36