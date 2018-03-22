Erdoğan'ın sır gibi sakladığı gölge kabinesi telefon rehberinden ortaya çıktı...

Maaşlarının ‘’6 bin 400 ek göstergeye tabii devlet memuru maaşı’’ olduğu paylaşılan Cumhurbaşkanı başdanışmanlarının sayısı Meclis'te milletvekilleri ofisine dağıtılan telefon rehberi ile ortaya çıktı.

Erdoğan'ın yarıya yakını eski milletvekillerinden oluşan, 9'u kadın olmak üzere toplam 35 başdanışmanı bulunmakta.

Daha önce Erdoğan’ın başdanışman sayısıyla ilgili milletvekillerinin bilgi taleplerine ‘cumhurbaşkanıyla ilgili soru sorulamayacağı’ yanıtı verilmişti, ancak merak edilen danışmanlar “önemli telefonlar” listesiyle açıklık kazandı.

Listeye göre Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanları olarak şu isimler görev yapıyor:

“Sadık Arslan - Dışişleri Başdanışmanı, Lütfullah Göktaş - Basın Başdanışmanı, Mustafa Varank, Yiğit Bulut, Sefer Turan, Hamdi Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ahmet Karayiğit, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Saadet Oruç, Mehmet Uçum, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hamza Yerlikaya, Alev Dedegil, Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Dr. Özlem Zengin, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Yalçın Topçu, Maksut Serim, Mustafa Akış, Hakkı İlnur Çelik, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Ahmet Selim Köroğlu, Hasan Nuri Yaşar, Hidayet Türkoğlu, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Adnan Tanrıverdi, Gülnur Aybet, Gülşen Orhan, Yavuz Atar ve Hatice Karahan.”

Başdanışmanlar arasında daha önce AK Parti milletvekili olarak Meclis’te görev yapmış 12 milletvekili yer aldı: Mehmet Uçum, Hamza Yerlikaya, Alev Dedegil, Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Özlem Zengin, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu ve Gülşen Orhan.

Listede 9 kadın başdanışman var. Kadın Başdanışmanlar arasında başörtülü ilk kadın bakan olan Prof. Dr. Ayşen Gürcan; 2009’da The Times gazetesi tarafından İngiltere’nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçilen Prof. Dr. Gülnur Aybet, iktisatçı Doç. Dr. Hatice Karahan ve gazeteci Saadet Oruç var.

Alev Dedegil, Özlem Zengin, Gülay Samancı, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan ise değişik dönemlerde AK Parti milletvekilliği yapmış başdanışmanlar arasında.

35 başdanışman içinde çok sayıda akademisyen yer alıyor. Ekonomi, sağlık ve hukuk alanında çalışmış akademisyenler içinde profesör olanlar İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ayşen Gürcan, Seyit Sertçelik, Şükrü Karatepe, Hasan Nuri Yaşar, Davut Kavranoğlu, Gülnur Aybet ve Yavuz Atar. Doçent Hatice Karahan da bu listeye dahil.