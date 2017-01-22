Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın selamıyla tahliye! /22 Ocak 2017 16:59

Erdoğan'ın selamıyla tahliye!

Tutuklu hakim Erdoğan'a selam gönderdi önce serbest kaldı, sonra da Yargıtay üyeliği görevine iade edildi.

Erdoğan: Bana diktatör miktatör demişler

Erdoğan'ın selamıyla tahliye!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik  başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve savcılığa verdiği ifadede "Ben lise yıllarımdan beri Risale-i Nur (Saidi Nursi) hareketiyle ilgiliyim. C¸u¨nku¨ ben u¨stadımız Bediu¨zzaman Saidi Nursi hazretlerinin talebeleri olan abi gibi kis¸ilerle aynı yerde kalmıs¸ ve hizmet etmis¸imdir. Biz Risale-i Nur'a sadık olarak devletimize ve milletimize sahip c¸ıkmıs¸ızdır" diyen Yargıtay üyesi  Z.T'nin tahliye edildiğini yazdı. 

Z.T'nin aynı zamanda görevine de iade edildiğini ileri süren Çölaşan "Darısı halen cezaevlerinde olan, ancak sayın du¨nya liderimizle yakınlıgˆı bulunmadıgˆı ic¸in onu referans go¨steremeyen on binlerce asker ve sivil tutuklunun ve o¨zellikle de yargı mensuplarının bas¸ına" diye yazdı, hukuku Erdoğan'ın belirlemesiyle de dalga geçti.

İşte o yazının ilgili kısmı:

GO¨REVE I·ADE EDI·LMI·S¸, HAYIRLI OLSUN!

Sevgili okurlarım, cuma gu¨nku¨ yazımda F...'den tutuklanan bir Yargıtay 3. Ceza Dairesi u¨yesinin, Zu¨lfikar Tekirdagˆ'ın mahkeme ifadesini (ismini vermeden) sizlere iletmis¸tim. Nurcu oldugˆunu, Saidi Nursi'nin yolundan yu¨ru¨du¨gˆu¨nu¨, Recep Tayyip Bey'i c¸ok yakından tanıdıgˆını, birbirlerine kars¸ılıklı ziyaretlerde bulunduklarını, du¨nya liderimizin cep telefonu numarasının kendisinde oldugˆunu falan ayrıntılarıyla anlatıyordu.
U¨stelik bu yakın ilis¸kileri pekis¸tirmek ic¸in olsa gerek, ifadesinde s¸o¨yle diyordu:

“Sayın cumhurbas¸kanımızın uygun go¨rmesiyle ben Yargıtay u¨yeligˆine geldim. Biz sadece sayın cumhurbas¸kanımızın is¸aretiyle hareket ettik... Paralel yapıyla ilgim olmamasına ragˆmen cumhurbas¸kanımıza haber ilettim: ‘Egˆer benimle ilgili bir tereddu¨du¨, bir problemi varsa, hic¸ emekliligˆi hak etmedigˆim halde ben (Yargıtay u¨yeligˆinden) istifa edebilirim' dedim.
Kendisinin de ‘Hayır, biz Zu¨lfika^r'dan memnunuz. Kes¸ke hepsi Zu¨lfika^r gibi olsaydı' cu¨mleleri bana iletildi...

Tutuklulugˆumun kaldırılmasını arz ederim.”

I·fade tarihi Agˆustos 2016... 15 Temmuz olayından hemen sonra. ***

Yu¨ksek yargının c¸ok degˆerli bir u¨yesi!.. Hem de Saidi Nursi'nin izinden yu¨ru¨yen bir Nurcu.
U¨stelik sayın du¨nya liderimizin yakın dostu. Savunmasında onu referans go¨steriyor!
Bo¨ylesine degˆerli, hem de sayın Recep Bey'in bo¨ylesine yakını olan bir hukuk adamının nasıl tutuklu oldugˆunu dogˆrusu hic¸ anlamamıs¸tım!
Du¨n o¨gˆrendim ki, Zu¨lfika^r Tekirdagˆ beyefendi megˆer aralık ayında tahliye edilmis¸...
Ve HSYK tarafından Yargıtay u¨yeligˆine iade edilmis¸!
Vallaha bir yanda c¸ok sevindim, digˆer yanda ise jet hızıyla tahliye edildigˆini bilmedigˆim ic¸in, sizleri yanılttıgˆımdan dolayı c¸ok u¨zu¨ldu¨m!
Darısı halen cezaevlerinde olan, ancak sayın du¨nya liderimizle yakınlıgˆı bulunmadıgˆı ic¸in onu referans go¨steremeyen on binlerce asker ve sivil tutuklunun ve o¨zellikle de yargı mensuplarının bas¸ına! 
<< Önceki Haber Erdoğan'ın selamıyla tahliye! Sonraki Haber >>

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Meclis'te "ı love you Yelizzzz" sesleri

Meclis'te

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:20