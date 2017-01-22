Erdoğan'ın selamıyla tahliye!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve savcılığa verdiği ifadede "Ben lise yıllarımdan beri Risale-i Nur (Saidi Nursi) hareketiyle ilgiliyim. C¸u¨nku¨ ben u¨stadımız Bediu¨zzaman Saidi Nursi hazretlerinin talebeleri olan abi gibi kis¸ilerle aynı yerde kalmıs¸ ve hizmet etmis¸imdir. Biz Risale-i Nur'a sadık olarak devletimize ve milletimize sahip c¸ıkmıs¸ızdır" diyen Yargıtay üyesi Z.T'nin tahliye edildiğini yazdı.







Z.T'nin aynı zamanda görevine de iade edildiğini ileri süren Çölaşan "Darısı halen cezaevlerinde olan, ancak sayın du¨nya liderimizle yakınlıgˆı bulunmadıgˆı ic¸in onu referans go¨steremeyen on binlerce asker ve sivil tutuklunun ve o¨zellikle de yargı mensuplarının bas¸ına" diye yazdı, hukuku Erdoğan'ın belirlemesiyle de dalga geçti.





İşte o yazının ilgili kısmı:





GO¨REVE I·ADE EDI·LMI·S¸, HAYIRLI OLSUN!





Sevgili okurlarım, cuma gu¨nku¨ yazımda F...'den tutuklanan bir Yargıtay 3. Ceza Dairesi u¨yesinin, Zu¨lfikar Tekirdagˆ'ın mahkeme ifadesini (ismini vermeden) sizlere iletmis¸tim. Nurcu oldugˆunu, Saidi Nursi'nin yolundan yu¨ru¨du¨gˆu¨nu¨, Recep Tayyip Bey'i c¸ok yakından tanıdıgˆını, birbirlerine kars¸ılıklı ziyaretlerde bulunduklarını, du¨nya liderimizin cep telefonu numarasının kendisinde oldugˆunu falan ayrıntılarıyla anlatıyordu.

U¨stelik bu yakın ilis¸kileri pekis¸tirmek ic¸in olsa gerek, ifadesinde s¸o¨yle diyordu:





“Sayın cumhurbas¸kanımızın uygun go¨rmesiyle ben Yargıtay u¨yeligˆine geldim. Biz sadece sayın cumhurbas¸kanımızın is¸aretiyle hareket ettik... Paralel yapıyla ilgim olmamasına ragˆmen cumhurbas¸kanımıza haber ilettim: ‘Egˆer benimle ilgili bir tereddu¨du¨, bir problemi varsa, hic¸ emekliligˆi hak etmedigˆim halde ben (Yargıtay u¨yeligˆinden) istifa edebilirim' dedim.

Kendisinin de ‘Hayır, biz Zu¨lfika^r'dan memnunuz. Kes¸ke hepsi Zu¨lfika^r gibi olsaydı' cu¨mleleri bana iletildi...





Tutuklulugˆumun kaldırılmasını arz ederim.”





I·fade tarihi Agˆustos 2016... 15 Temmuz olayından hemen sonra. ***





Yu¨ksek yargının c¸ok degˆerli bir u¨yesi!.. Hem de Saidi Nursi'nin izinden yu¨ru¨yen bir Nurcu.

U¨stelik sayın du¨nya liderimizin yakın dostu. Savunmasında onu referans go¨steriyor!

Bo¨ylesine degˆerli, hem de sayın Recep Bey'in bo¨ylesine yakını olan bir hukuk adamının nasıl tutuklu oldugˆunu dogˆrusu hic¸ anlamamıs¸tım!

Du¨n o¨gˆrendim ki, Zu¨lfika^r Tekirdagˆ beyefendi megˆer aralık ayında tahliye edilmis¸...

Ve HSYK tarafından Yargıtay u¨yeligˆine iade edilmis¸!

Vallaha bir yanda c¸ok sevindim, digˆer yanda ise jet hızıyla tahliye edildigˆini bilmedigˆim ic¸in, sizleri yanılttıgˆımdan dolayı c¸ok u¨zu¨ldu¨m!

Darısı halen cezaevlerinde olan, ancak sayın du¨nya liderimizle yakınlıgˆı bulunmadıgˆı ic¸in onu referans go¨steremeyen on binlerce asker ve sivil tutuklunun ve o¨zellikle de yargı mensuplarının bas¸ına!