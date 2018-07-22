'Erdoğan'ın resimleri Atatürk gibi devlet dairelerine asılsın'

Yıllarca Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerinin resmi dairelerde asılmasına yönelik eleştiri getiren kesimlerin başında yer alan Kahraman, bu talebini Samsun’da Milli Türk Talebe Birliği tarafından gerçekleştirilen “Vefa ve Kardeşlik Buluşması” konulu konferansta yaptı.







“DAİRELERE DEVLET BAŞKANININ RESMİ ASILMALI”





Anayasa değişiminin önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Kahraman, “Bu 26’ncı dönemin bir güzel faaliyeti de anayasa değişimi oldu. Bir önceki çalışmalarda 25 ay süren anayasa çalışmaları oluyordu. Bu anayasa değişikliğinde zaten belli değil mi? Dünya anayasanın değişmesini istemiyordu. O yüzden değişmesi gerekiyordu. Çok güzel oldu inşallah. Bunun yansımasını da göreceğiz. Şimdi Türkiye’nin başında bir devlet başkanı var. Herkesin saygı duyduğu ve duyması gerektiği. Artık yakında buralara da bir resmi asılacak. Dairelerde bu olmalı. Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleri asılmalı. O milletin seçtiği devlet başkanıdır. Güzel şeyler oldu ve güzel şeyler olacak inşallah” ifadelerini kullandı.



