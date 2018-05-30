Erdoğan'ın piyasalar ile kavgası faizleri yükseltti... Kredi faizi yüzde 30'u geçti





Dolar son bir haftada faizlerde art arda atılan adımlarla 4.50 TL’nin üzerinde sakinleşirken, Merkez Bankası’nın piyasaya yön veren faizlerinin üst limitini yüzde 18, hatta gerektiğinde yüzde 19.5’e kadar yükselteceğini açıklaması kredi piyasası yoluyla ekonomi üzerinde önemli bir baskıya yol açıyor. Bankalar kredi verirken Merkez Bankası’nın tavan faizlerini baz alıyor ve oranlar politika faizindeki artıştan daha fazla yükseliyor.





Konuyu dile getiren Dünya’dan Atılım Murat, önümüzdeki hafta Merkez Bankası’nın yeni bir faiz artırım toplantısı yapacağını hatırlatarak piyasalardaki beklentilere karşın ‘Merkez’den sert bir faiz artırımı daha gelir mi, emin değilim’ diyor. Murat, faiz artırımlarıyla kur artışları dizginlenirken ekonomide başka tarafın bozulduğun kaydediyor. Şunları söylüyor:





‘Kredibilitesi yüksek olan şirketlerin orta vadeli finansman maliyetleri yüzde 25’e yükseldi. Bilançolarında borç taşımayan şirketlerden bahsediyorum. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı alacaklarının takibini ve tahsilini yapan faktoring piyasasında faizler yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu faiz oranlarıyla iş yapılamaz. Hepimiz bu maliyetlere katlanacağız. Önümüzde böyle bir realite var. …24 Haziran seçiminden sonra her şeyin bir anda düzeleceğini düşünmek aşırı iyimserlik olur.’