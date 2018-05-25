Erdoğan'ın piyasa ile inatlaşması daha ne kadar devam eder...









Yılmaz, eski kurumu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 5 liraya yaklaşan doları düşürmek için faizi yüzde 3 artırmasına rağmen kurun yeniden yükselişe geçmesini “Doğal sonuç” olarak niteledi.









'KAFALARDAKİ KİRLİLİĞİN ORTADAN KALKMASI LAZIM'

Yılmaz, Merkez Bankası'nın (MB) faizleri artırmasına rağmen kurun niçin yeniden yükselişe geçtiğini şu ifadelerle açıkladı:





“Merkez Bankası bu faizle birlikte asıl herkesin beklediği haftalık repo faizini de yükseltmiş olsaydı, yani sadeleşme yapsaydı, dolar tekrar yükselmez, düştüğü yerde kalabilirdi. Faizde atılacak böyle bir adım piyasada ‘ekonomi politikası normalleşiyor' şeklinde algılanacaktı. Bununla birlikte normalleşme için faiz yetmez, öncelikle siyasetçilerin kafasındaki kirliliğin ortadan kalkması gerekir. Bütün dünyanın kabul ettiği ekonomi teorilerinin tam tersine hareket etmek kafalardaki kirliliği ifade ediyor. Kirlilik kalkarsa yeniden güven tesis edilebilir.”









'İNDİĞİ YERDE TUTMAK PEK MÜMKÜN OLMAZ'

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan Yılmaz, olağanüstü halin (OHAL) doların düşmemesindeki en büyük sebeplerden birisi olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:





“Ne yapıldı da döviz kalıcı olarak düşecek? Tamam, Merkez faizi yükseltti. Ancak OHAL kalktı mı? OHAL varken döviz düşer mi? Hukuka güvensizlik mi bitti? Londra'da söylenen sözler, oluşturulan kaygılar ortadan kaldırıldı mı? Politikalar yerli yerinde dururken faizleri yükseltmek piyasalara güven vermez. Öyle olunca da döviz geçici iner, ancak indiği yerde tutmak pek mümkün olmaz."





'ÇİLLER'İN İNADI ŞİMDİ DE YAŞANIYOR'





Durmuş Yılmaz, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in 1994 yılında faizleri yükseltme konusunda piyasayla bir çeşit inatlaşmaya girdiğini, ancak sonunda büyük bir kriz yaşandığını, faizleri olağanüstü yükseltmek zorunda kaldığını hatırlatırken, piyasanın bugün de benzer inatlaşmaya sahne olduğunu ifade etti. Yılmaz, ekonominin kurallarına karşı koymanın ülkeye çok daha büyük fatura çıkardığının bir kez daha görüldüğünü belirtti.









ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti sırasında Bloomberg'e konuşurken TCMB hakkında şunları söylemişti:





"Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz."





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